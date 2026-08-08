Sugar Price Hike: त्योहारों से पहले चीनी हुई महंगी, 9% तक बढ़े दाम, सरकार ने लगाई स्टॉक लिमिट

Sugar Price Hike 2026: त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले आम लोगों के लिए चीनी की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. देश में पिछले एक महीने में चीनी के औसत खुदरा दाम करीब 6.6 फीसदी बढ़ गए हैं. जहां एक महीने पहले देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 47.17 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब यह बढ़कर 50.30 रुपये प्रति किलो हो गई है. पिछले साल के मुकाबले भी चीनी की कीमत करीब 9 फीसदी ज्यादा है.

देश में चीनी का औसत भाव कितना बढ़ा?

ऑल इंडिया एवरेज प्राइस के मुताबिक, 7 अगस्त 2026 को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत (Sugar Price Today) 50.30 रुपये प्रति किलो रही. एक महीने पहले यानी करीब 30 दिन पहले यही कीमत 47.17 रुपये प्रति किलो थी. यानी इस दौरान चीनी के दाम में 6.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

त्योहारों से ठीक पहले चीनी के दाम में यह बढ़ोतरी आम लोगों के घरेलू बजट पर असर डाल सकती है. इसी बीच सरकार ने भी बढ़ती कीमतों को लेकर कदम उठाया है.

चीनी डीलरों पर सरकार ने लगाई स्टॉक लिमिट

चीनी की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने देशभर में चीनी डीलरों के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट(Sugar Stock Limit) लागू कर दी है. यह फैसला 1 अगस्त 2026 से लागू हुआ है और यह 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी.

सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद चीनी की जमाखोरी रोकनाऔर बाजार में चीनी की लगातार उपलब्धता बनाए रखना है. साथ ही सरकार चाहती है कि आम लोगों को चीनी उचित कीमत पर मिलती रहे और सप्लाई चेन भी सुचारू रूप से चलती रहे.

आखिर चीनी के दाम क्यों बढ़े?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. सरकार के मुताबिक, चीनी की एक्स-मिल कीमतों में हाल की बढ़ोतरी मौजूदा मांग और सप्लाई की स्थिति के हिसाब से उचित नहीं है.सरकार के सामने यह बात भी आई है कि कुछ ट्रेडर्स, डीलर्स और बाजार से जुड़े बिचौलियों की ओर से चीनी का स्टॉक जमा किया जा रहा है. इसके अलावा सट्टेबाजी वाले लेनदेन और बिना चीनी की सप्लाई के सिर्फ कागजों पर होने वाले कारोबार ने भी बाजार में कमी का माहौल बनाया है.

सरकार का कहना है कि इन वजहों से चीनी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला और एक्स-मिल के साथ-साथ खुदरा कीमतें भी बढ़ीं.

देश में चीनी की कोई कमी नहीं, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

सरकार ने साफ किया है कि देश में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है. सरकार के मुताबिक, बाजार में कमी का माहौल बनाकर कीमतों में बढ़ोतरी की कोशिशों पर नजर रखी जा रही है.सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

डीलर को हर हफ्ते बताना होगा कितना है स्टॉक

नए नियमों के तहत सभी चीनी डीलरों को अपने पास मौजूद चीनी के स्टॉक की जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही उन्हें हर हफ्ते अपने स्टॉक के अपडेट करना होगा.इसके लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा. सरकार चीनी बाजार की लगातार निगरानी कर रही है और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

आपके शहर में क्या है चीनी का भाव?

7 अगस्त 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के प्रमुख शहरों में पिछले एक साल के दौरान चीनी की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.

अब चीनी बाजार पर सरकार की नजर

सरकार ने कहा है कि चीनी बाजार पर लगातार नजर रखी जा रही है. स्टॉक लिमिट लगाने का उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी पर रोक लगाना है, ताकि बाजार में चीनी की सप्लाई बनी रहे और कीमतों में तेजी न आए.

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