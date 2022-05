Viral Video :अमेरिकी स्कूल में बड़ा बवाल, Bully से बचाने पहुंचे पिता की कर दी पिटाई

Viral Video : अमेरिका के स्कूल में हिंसक झड़प

अमेरिका के एक स्कूल (US School) में बड़ा बवाल हो गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बलवा एक स्टूडेंट के पिता (Father of the student) ने शुरू किया. डेली मेल के मुताबिक एरीज़ोना के टस्कन हाई स्कूल (Tuscon High School in Arizona) में 30 से ज्यादा छात्र लंच ब्रेक में एक-दूसरे से भिड़ गए. गुरुवार को हुई इस हिंसक झड़प के बाद स्कूल में लॉकडाउन लगाना पड़ा. दो लोगों को इस झड़प के संबंध में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इस घटना की भयावह वीडियो ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. मौके पर मौजूद लोगों की वीडियो क्लिप्स दिखाती हैं कि वहां क्या हुआ. इसमें दिखता है कि छात्र झगड़े में एक-दूसरे के उपर चढ़ बैठे. दर्जनों छात्र एक दूसरे को घूंसा मारते और लात मारते देखे जा सकते हैं.