कैद में मादुरो की फोटो दिखाकर ट्रंप बोले, ये वर्ल्ड वॉर-2 के बाद सबसे अहम कार्रवाई

ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वेनेजुएला में शानदार हमले को अंजाम देने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सैन्य शक्ति का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया.  ये हमला इतना जबरदस्त था, जैसा लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर स्पेशल फोर्सेज ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया और अब उन्हें अमेरिका लाया जा रहा है. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में खुद बताया कि मादुरो को अमेरिकी वॉरशिप Iwo Jima के जरिए न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा. ट्रंप सोशल मीडिया पर युद्धपोत पर कैद में मादुरो की तस्वीर भी जारी की है. 

ट्रंप ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य बलों ने बहादुरी के साथ वेनेजुएला में कार्रवाई की है. उन्होंने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई करार दिया और कहा कि तब से लेकर अब तक ऐसी कार्रवाई लोगों ने नहीं देखी होगी. उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने राजधानी कराकस में घुसकर मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा. 

ट्रंप ने वेनेजुएला मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी में एक असाधारण सैन्य अभियान चलाया. इस शानदार हमले को अंजाम देने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सैन्य शक्ति का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया. 

ट्रम्प ने कहा कि ये हमला इतना जबरदस्त था, जैसा लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा है. काराकास के बीचोंबीच स्थित एक बेहद सुरक्षित सैन्य किले को ध्वस्त करके तानाशाह निकोलास मादुरो को न्याय के कटघरे में लाया गया है. राष्ट्रपति ने इस ऑपरेशन को अमेरिकी इतिहास में सैन्य ताकत और सक्षमता के सबसे आश्चर्यजनक और प्रभावशाली उदाहरण में से एक बताया.

व्हाइट हाउस की रैपिड रिस्पॉन्स टीम की तरफ से सोशल मीडिया पर  वेनेजुएला में अमेरिकी हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया. इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह अमेरिकी हेलीकॉप्टर अंदर घुसे और एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए. वीडियो में जोरदार धमाके, उठती लपटें और धुएं का गुबार नजर आ रहा है. 

इससे पहले, राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के लिए अपने सैनिकों की तारीफ की और कहा कि इस अभियान के दौरान किसी भी अमेरिकी नागरिक की जान नहीं गई, हालांक कुछ लोग घायल जरूर हुए. ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने तानाशाह निकोलस को पकड़ने के लिए मारी गई रेड को लाइव देखा. यह बिल्कुल एक टीवी शो देखने जैसा था. 

ट्रंप ने कहा कि मुझे असली सैन्य अधिकारियों ने बताया कि धरती पर कोई और देश ऐसा मिशन नहीं कर सकता. काश अगर आपने भी देखा होता कि वहां क्या हुआ. अगर आपने स्पीड, हिंसा देखी होती तो यह वाकई बहुत ही अद्भुत था. सेना की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि इन लोगों ने कमाल का काम किया. कोई और ऐसा नहीं कर सकता था.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस से कहा था कि उन्हें हार माननी होगी और सरेंडर करना होगा. मैंने इस बारे में खुद बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. आखिर में वह बातचीत के लिए तैयार हुए, लेकिन तब मैं बातचीत नहीं करना चाहता था.

ट्रंप ने इस ऑपरेशन को बहुत ही जटिल बताते हुए कहा कि इसमें हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों समेत भारी संख्या में विमान शामिल थे. हमारे पास हर संभावित स्थिति के लिए एक लड़ाकू विमान था. वो अंदर घुसे और ऐसी जगहों में घुसे, जहां घुसना वास्तव में असंभव था. आप शायद पता न हो, वहां स्टील के दरवाजे लगे थे. लेकिन हमारे सैनिकों ने उन्हें पल भर में ढेर कर दिया.  मैंने दुनिया के अन्य हिस्सों में कुछ बेहतरीन ऑपरेशन किए हैं, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा.

