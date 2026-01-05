विज्ञापन
विशेष लिंक

Venezuela Live Updates: अब कोलंबिया पर ट्रंप की नजर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की आज कोर्ट में पेशी

US Attack on Venezuela Live Updates: वेनेजुएला में अमेरिका ने ऑपरेशन चलाकर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस इस समय अमेरिका में हैं और दोनों को सोमवार, 5 जनवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
Venezuela Live Updates: अब कोलंबिया पर ट्रंप की नजर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की आज कोर्ट में पेशी
US Attack on Venezuela Live Updates: वेनेजुएला में अमेरिका के मिशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पढ़िए

अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. निकोलस मादुरो के लिए सोमवार, 5 जनवरी (भारतीय समयानुसार) का दिन बहुत बड़ा होने वाला है. निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस सोमवार को अदालत में पेश होंगे.  दूसरी तरफ वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है. हालांकि अमेरिका का यह क्लियर प्लान है कि वो वेनेजुएला पर अपना कंट्रोल पूरी तरह बरकरार रखेगा और ऐसी सरकार ही वहां चलने देगा जो ट्रंप के हिसाब से सही हो.

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वाशिंगटन ने कैरेबियन में 15,000-मजबूत बल रख रहा है और अगर वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया तो वह नए सिरे से सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है.

दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि वेनेजुएला के बाद कोलंबिया का नंबर हो सकता है. ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया को "एक बीमार आदमी चला रहा है" और उन पर कोकीन का उत्पादन करने और अमेरिका को बेचने का आरोप लगाया है. जब एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि क्या इसका मतलब है कि कोलंबिया में भी अमेरिका सैन्य ऑपरेशन करेगा, तो राष्ट्रपति ने कहा: "यह मुझे अच्छा साउंड कर रहा है."

यहां पढ़िए वेनेजुएला में अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन से जुड़ी हर बड़ी खबर का लाइव अपडेट.

US Attack on Venezuela Live Updates:

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US Attack On Venezuela, Nicolas Maduro, Donald Trump
Get App for Better Experience
Install Now