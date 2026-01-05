विज्ञापन
मादुरो को बचाने के लिए तीसरे देश ने भेजी थी आर्मी! 32 सैनिक खोकर ट्रंप के निशाने पर यह कम्युनिस्ट देश

US Attack on Venezuela: क्यूबा की सरकार ने मारे गए क्यूबा के 32 अधिकारियों के लिए दो दिनों के शोक की घोषणा की है. इन मौतों की पुष्टि क्यूबा की सरकार और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ने की है.

मादुरो को बचाने के लिए तीसरे देश ने भेजी थी आर्मी! 32 सैनिक खोकर ट्रंप के निशाने पर यह कम्युनिस्ट देश
US Attack on Venezuela: वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले में मारे गए क्यूबा के 32 सैनिक
  • वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन पर अमेरिकी सेना के हमले के दौरान क्यूबा के 32 सैनिक मारे गए थे
  • क्यूबा के सैनिक वेनेजुएला सरकार के अनुरोध पर सैन्य और पुलिस सहायता के लिए वहां मौजूद थे
  • क्यूबा सरकार ने मारे गए सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दो दिनों का शोक घोषित किया
जब अमेरिका की सेना राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अपने कब्जे में लेने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन पर हमला कर रही थी, तब वहां एक तीसरे देश की सेना भी मौजूद थी. इस कॉम्यूनिस्ट देश के सैनिकों ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बचाने की हर संभव कोशिश की लेकिन अमेरिकी सेना के ताकत के सामने वो नहीं टिके और इस तीसरे देश के 32 सैनिक सैन्य हमले में मारे गए. हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा की. क्यूबा सरकार की ओर से घोषणा कि गई है कि वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन में उसके देश के 32 सैनिक मारे गए हैं.

अब आपके जेहन में यह ख्याल आ रहा होगा कि क्यूबा के सैनिक वेनेजुएला में क्या कर रहे थे? चलिए जानते हैं.

क्यूबा के सैनिक वेनेजुएला में क्या कर रहे थे?

क्यूबा के सरकारी टीवी पर पढ़े गए एक बयान के अनुसार, वेनेजुएला सरकार के अनुरोध पर क्यूबा के सैन्य और पुलिस अधिकारी वेनेजुएला में थे. क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और क्रांतिकारी नेता राउल कास्त्रो और मौजूदा राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने मारे गए क्यूबा के सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. क्यूबा के अधिकारियों ने मृतक सैनिकों के नाम और उनके पद का तुरंत खुलासा नहीं किया है.

क्यूबा की सरकार ने मारे गए क्यूबा के अधिकारियों के लिए दो दिनों के शोक की घोषणा की है. दरअसल क्यूबा वेनेजुएला सरकार का करीबी सहयोगी है और उसने सालों से अभियानों में सहायता के लिए सैन्य और पुलिस बल भेजे हैं.

इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री और क्यूबा से ही अमेरिका आए प्रवासियों के बेटे, मार्को रूबियो ने वेनेजुएला में क्यूबा की भागीदारी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि मादुरो के आंतरिक सुरक्षा तंत्र का नेतृत्व क्यूबा के सैनिक कर रहे थे और वे "मादुरो का समर्थन कर रहे थे." रुबियो ने कहा, "सभी गार्ड जो मादुरो की रक्षा में मदद कर रहे थे, उनकी पूरी जासूसी एजेंसी क्यूबाई लोगों से भरी हुई थी. और सबको इसकी जानकारी थी."

ट्रंप ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि अमेरिकी ऑपरेशन में क्यूबा के सैनिक मारे गए हैं.  डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार रात फ्लोरिडा से वाशिंगटन के लिए उड़ान भरते समय एयर फोर्स वन (अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लेन) में पत्रकारों से कहा, "आप जानते हैं, कल बहुत सारे क्यूबाई मारे गए... दूसरी तरफ बहुत सारी मौतें हुईं. हमारी तरफ से कोई मौत नहीं हुई है."

पूरी स्टोरी पढ़ें

