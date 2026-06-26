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इंसानियत के लिए एक ऐसी जंग जिसमें एक ही तरफ से लड़ने को तैयार अमेरिका और ईरान

वेनेजुएला के भयंकर भूकंप में अबतक 235 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. अमेरिका ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए जो युद्धपोत भी भेजे हैं.

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इंसानियत के लिए एक ऐसी जंग जिसमें एक ही तरफ से लड़ने को तैयार अमेरिका और ईरान
Venezuela Earthquake News: वेनेजुएला की मदद के लिए साथ आए अमेरिका-ईरान (फोटो- NDTV)
  • अमेरिका और ईरान, दोनों भूकंप की तबाही झेलते वेनेजुएला की मदद के लिए सामने आए हैं
  • अमेरिका वेनेजुएला की मदद के लिए दो युद्धपोत, मालवाहक विमान, हेलीकॉप्टर और 150 मिलियन डॉलर की सहायता भेज रहा
  • वेनेजुएला में अभी कम से कम 235 लोगों की मौत और 1,500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है
दोनों देशों की मदद के बावजूद वेनेजुएला की स्थिति कब सुधरेगी?

अमेरिका और ईरान में अभी जमकर दुश्मनी है. दोनों मुल्कों ने लगभग 4 महीने जंग लड़ी है, जिसे शुरू अमेरिका ने किया था. ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, हजारों लोगों की मौत हो गई. अभी डील हो गई है और आगे की बातचीत जारी है. इसके बावजूद दोनों कट्टर दुश्मन हैं और एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं. इन सबके बावजूद अभी एक जंग ऐसी भी है जिसमें दोनों एक तरफ से लड़ने जा रहे हैं. यह जंग इंसानियत को बचाने की है. 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो भयंकर भूकंप की तबाही से जूझते वेनेजुएला के लोगों की बचाने की जंग. दोनों देश वेनेजुएला की मदद करने सामने आए हैं, जहां अभी वैसे तो कम से कम 235 लोगों की मौत और 1,500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, लेकिन यह आंकड़ा कहीं अधिक जा सकता है. 

अमेरिका ने भेजी जंगी जहाज

अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि वह वेनेजुएला की मदद के लिए दो युद्धपोत, माल ले जाने वाले विमान, हेलीकॉप्टर और 150 मिलियन डॉलर (लगभग 1,250 करोड़ रुपये) की सहायता भेज रहा है. अमेरिकी सेना के सदर्न कमांड ने कहा कि उनकी टीम खोज और बचाव (रेस्क्यू) में मदद करेगी. वे नुकसान का पता लगाएंगे, घायलों को ढूंढ़ेंगे और उन्हें तुरंत जरूरी मदद पहुंचाएंगे. अमेरिका जिन चीजों को भेज रहा है, उनमें USS Fort Lauderdale और USS Billings नाम के दो जंगी जहाज, C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 हर्कुलस मालवाहक विमान शामिल हैं.

इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि सहायता पैकेज में 50 मिलियन डॉलर उन राहत संस्थाओं को दिए जाएंगे जो पहले से वेनेजुएला में काम कर रही हैं. इसके अलावा 100 मिलियन डॉलर संयुक्त राष्ट्र (UN) के राहत कोष में दिए जाएंगे.

यह पैसा वर्ल्ड विजन, समैरिटन्स पर्स, कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, इंटरनेशनल मेडिकल कॉर्प्स, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज्शन फॉर माइग्रेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी संस्थाओं की मदद के लिए इस्तेमाल होगा. अमेरिका अपनी डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम और वर्जीनिया के फेयरफैक्स काउंटी तथा कैलिफोर्निया के लॉस एंजिलिस काउंटी से दो खोज और बचाव (रेस्क्यू) टीमें भी भेज रहा है.

खुद जंग के बाद जूझता ईरान भी मदद के साथ तैयार

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बुधवार को वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद वहां के लोगों के लिए दुख जताया, उनके साथ होने की बात कही. उन्होंने कहा कि ईरान हर तरह की मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने X पर लिखा, "वेनेजुएला में आए भूकंप से हमें बहुत दुख हुआ है. हम वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों, खासकर जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. ईरान वेनेजुएला के साथ खड़ा है और हर संभव मदद देने के लिए तैयार है."

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