वेनेजुएला से जापान तक, दुनिया में एक साथ आए तीन खतरनाक भूकंप, क्या आपस में कोई कनेक्शन है?

Earthquake News: दुनिया के अलग-अलग कोनों में एक ही दिन धरती अचानक जोर-जोर से कांपने लगी. एक तरफ वेनेजुएला में 7.5 और 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप आए, तो जापान में 6.9 तीव्रता का झटका महसूस किया गया. लगभग इसी समय अमेरिका के कैलिफोर्निया में 5.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ. कुछ ही घंटों के भीतर तीन देशों में आए इन बड़े भूकंपों ने लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया- क्या ये सभी भूकंप आपस में जुड़े हुए हैं.

एक्सपर्ट का इस सवाल पर जवाब है नहीं.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटैक) की भूकंप वैज्ञानिक डॉ. लूसी जोन्स ने बताया कि इन तीनों भूकंपों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है. उनका कहना है कि ये भूकंप अलग-अलग फॉल्ट सिस्टम और अलग-अलग टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं पर आए हैं. इसलिए एक भूकंप ने दूसरे को पैदा नहीं किया.

डॉ. जोन्स के मुताबिक, हजारों किलोमीटर दूर आने वाला कोई बड़ा भूकंप आमतौर पर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में बड़े भूकंप की संभावना नहीं बढ़ाता. यानी वेनेजुएला, जापान और कैलिफोर्निया में आए झटके एक-दूसरे को ट्रिगर करने वाली घटनाएं नहीं थीं. भले पहली नजर में एक ही दिन में तीन बड़े भूकंप आना लोगों को चौंका सकता है, लेकिन एक्सपर्ट इसे सिर्फ संयोग मानते हैं. समय भले ही एक जैसा रहा हो, लेकिन इन भूकंपों की वजह अलग-अलग थी.

एक्सपर्ट बताते हैं कि तीनों भूकंप ऐसे इलाकों में आए जहां धरती की प्लेटें लगातार सक्रिय रहती हैं. यानी यह देश सेस्मिक जोन या भूकंपीय क्षेत्र में स्थिती हैं. इन क्षेत्रों में जमीन के नीचे दशकों, कभी-कभी सदियों तक दबाव जमा होता रहता है. जब यह दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वह अचानक भूकंप के रूप में निकलता है. यही कारण है कि वेनेजुएला, जापान और कैलिफोर्निया जैसे इलाके पहले से ही भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं. वहां बड़े भूकंप आना असामान्य नहीं माना जाता, क्योंकि यह प्रकृति के लंबे चक्र का हिस्सा है.

भूकंप की भविष्यवाणी आज भी संभव नहीं

लेकिन एक बात आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनी हुई है. वे यह समझ सकते हैं कि कौन से इलाके भूकंप के लिए संवेदनशील हैं, मगर यह सटीक रूप से बताना अभी भी संभव नहीं है कि अगला बड़ा भूकंप कब आएगा. इसलिए भले ही एक ही दिन में दुनिया के तीन हिस्सों में धरती कांपी हो, वैज्ञानिकों का कहना है कि इन घटनाओं को जोड़कर नहीं देखना चाहिए. ये अलग-अलग जगहों पर हुईं स्वतंत्र प्राकृतिक घटनाएं थीं.

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