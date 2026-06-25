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Earthquake: वेनेजुएला में 40 सेकेंड में दो बार भूकंप, क्या है खतरनाक सिस्मिक डबलेट जिससे इतनी तबाही, कम गहराई में कंपन क्यों बड़ा खतरा?

Earthquake in Venezuela: वेनेजुएला में 40 सेकेंड के भीतर दो बड़े भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है. रॉयटर्स ने भूकंप में 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई है.

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Earthquake: वेनेजुएला में 40 सेकेंड में दो बार भूकंप, क्या है खतरनाक सिस्मिक डबलेट जिससे इतनी तबाही, कम गहराई में कंपन क्यों बड़ा खतरा?
Earthquake in Venezuela: वेनेजुएला में भूकंप से तबाही
PTI
काराकस:

Venezuela Earthquake Explained : वेनेजुएला में 40 सेकेंड के भीतर आए दो भूकंपों से 10 हजार से ज्यादा मौतों की आशंका जताई जा रही है. कम गहराई वाले और एक मिनट से कम वक्त में ये भूकंप भारी तबाही की वजह बनते हैं. वेनुजुएला की राजधानी काराकास में ध्वस्त इमारतें, जमींदोज होटल और एयरपोर्ट की बिल्डिंगें ये बता रही हैं कि भूकंप ने कुछ मिनटों के भीतर कैसा कहर बरपाया है. जो भी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, वो खतरे की घंटी बजाने वाले हैं. बचाव अभियान आगे बढ़ने के साथ हताहत लोगों की असली संख्या पता चलेगी. जापान में इसी वक्त 6.9 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन उसमें किसी नुकसान की खबर नहीं है. कैलीफोर्निया में भी भूकंप आया है. 

USGS ने बताया, क्यों ये भूकंप ज्यादा विनाशकारी

वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंपों के बीच महज 39 से 40 सेकेंड का अंतर था. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, पहला झटका वेनेजुएला के समयानुसार बुधवार शाम 6:04 बजे आया, जिसकी तीव्रता 7.2 थी.  दूसरा भूकंप ठीक 39-40 सेकंड बाद आया, जिसकी तीव्रता 7.5 थी. कम अंतराल में एक ही जगह दो बड़े भूकंप को दुर्लभ घटना माना जाता है. भूगर्भ वैज्ञानिकों ने सिस्मिक डबलेट (Seismic Doublet) कहा है. इन दो ताबड़तोड़ भूकंपों के कारण राजधानी काराकास समेत वेनेजुएला के कई इलाकों में करीब 10 हजार लोगों के मारे जाने की आशंका है. 

Earthquake

Earthquake in Venezuela

भूकंप का केंद्र पहला 22 किमी नीचे था, दूसरा 10 किमी

वेनेजुएला में गुरुवार सुबह आया पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था. इस भूकंप का केंद्र जमीन से 22 किलोमीटर नीचे था.जबकि दूसरे भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 थी. इसका केंद्र जमीन से केवल 10 किलोमीटर नीचे था.भूगर्भ विशेषज्ञों के अनुसार, यह दोनों भूंकप कम गहराई वाले लेवल पर थे. कम गहराई वाले भूकंप ज्यादा हलचल और कंपन पैदा करते हैं. इस कारण ज्यादा तबाही होती है.

रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता भी सात से ऊपर थी और इस कारण ही यहां हजारों लोगों की मौत की आशंका है. ज्यादा गहराई में आने वाले वाले भूकंपों की तुलना में ज्यादा विनाशकारी साबित होते हैं. कम गहराई वाले भूकंप से जो भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं, उन्हें जमीनी सतह तक पहुंचने में कम दूरी तय करनी पड़ती है. इस कारण जमीन तेजी से हिलती और कांपती है. इससे इमारतों ढहने का ज्यादा खतरा होता है और जानमाल का ज्यादा खतरा होता है.

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यूएस जियोलॉजिकल सर्वे एजेंसी के अनुसार, भूकंप पृथ्वी की सतह से लेकर सतह के नीचे लगभग 700 किलोमीटर तक कहीं भी आ सकते हैं. USGS का डेटा बताता है कि भूकंप की 0 से 700 किलोमीटर की गहराई वाली इस रेंज को तीन जोन में बांटा गया है. इसमें उथले यानी कम गहराई वाले मध्यम स्तर और ज्यादा गहराई वाले भूकंप शामिल हैं. 

Earthquake Venezuela

कौन सा भूकंप कितना विनाशकारी

  • कम गहराई वाले भूकंप शून्य से 70 किमी की गहराई पर
  • मीडियम गहराई वाले भूकंप की रेंज 70 से 300 किमी
  • गहरे भूकंप 300 से 700 किमी की गहराई पर आते हैं

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