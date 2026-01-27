अमेरिका के हमले और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के 20 दिन बाद वेनेजुएला के हालात कैसे हैं?

वेनेजुएला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ-साफ कह दिया है कि अब बहुत हो गया. अमेरिका ने एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर वेनेजुएला के पूर्व नेता निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था और उन्हें अमेरिका लाकर वहां की जेल में बंद कर दिया है. अब वेनेजुएला को संभाल रहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति (एक्टिंग प्रेसिडेंट) डेल्सी रोड्रिग्ज ने रविवार को कहा कि अमेरिका ने बहुत आदेश दे दिए. अब बहुत हो गया. हालांकि दूसरी तरफ अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला की इकनॉमी बदल भी रही है. डेल्सी रोड्रिग्ज ने एक दिन बाद सोमवार को कहा कि अब वेनेजुएला का तेल बाजार दुनिया के लिए खुल रहा है. उन्होंने वेनेज़ुएला में साल 2026 में 55% की वृद्धि के साथ 1.4 बिलियन डॉलर तेल निवेश का अनुमान लगाया है.

"अमेरिका का आदेश बहुत हो गया"

डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम रूप से वेनेजुएला का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका से समर्थन मिला है. ऐसे में उनके लिए संतुलन बना पाना बड़ा कठिन साबित हो रहा है- एक तरफ उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि व्हाइट हाउस खुश रहे तो दूसरी तरफ वेनेजुएला के अंदर उन्हें मादुरो के वफादारों को अपने साथ बनाए रखना है. अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे उन्हें लगभग एक महीने का वक्त गुजर गया है और अब वो अमेरिका के दबाव से निकलने की कोशिश करती दिख रही हैं या कम से कम सिग्नल ऐसा दे रही हैं.

रविवार को उन्होंने सरकारी चैनल वेनेजोलाना डी टेलीविजन पर एक कार्यक्रम में प्यूर्टो ला क्रूज शहर में तेल श्रमिकों के एक समूह से कहा, "वेनेजुएला में राजनेताओं पर वाशिंगटन के आदेश बहुत हो चुके हैं... वेनेजुएला के नेताओं को ही हमारे मतभेदों और हमारे आंतरिक संघर्षों को सुलझाने दें. इस देश ने फासीवाद और उग्रवाद के परिणामों का सामना करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है."

"वेनेजुएला को 2026 में 1.4 अरब डॉलर के तेल निवेश का अनुमान"

डेल्सी रोड्रिग्ज ने सोमवार को विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से तेल क्षेत्र में योजनाबद्ध सुधारों से 1.4 बिलियन डॉलर के निवेश की भविष्यवाणी की. रोड्रिग्ज ने अनुमान लगाया कि ऊर्जा क्षेत्र पर दशकों के कड़े सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने वाले बिल को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद 2025 की तुलना में तेल निवेश में 55 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

रोड्रिग्ज ने दावा किया, "पिछले साल, निवेश लगभग 900 मिलियन डॉलर आया था और इस साल के लिए 1.4 बिलियन डॉलर के निवेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं." रोड्रिग्ज ने कहा कि हमें धरते के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश से उत्पादन के मामले में एक विशाल देश की ओर जाना चाहिए.

वेनेजुेला में लगातार रिहा हो रहे कैदी

निकोलस मादुरो को अमेरिका की जेल में कैद किए जाने के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों को पड़े पैमाने पर रिहा किया जा रहा है. वेनेजुएला के प्रमुख कैदी अधिकार संगठन ने सोमवार को कहा कि बीते वीकेंड (शनिवार-रविवार) में 100 कैदियों को रिहा किया गया. फोरो पेनल के अध्यक्ष अल्फ्रेडो रोमेरो ने X पर एक पोस्ट में कहा कि 8 जनवरी से अबतक 266 "राजनीतिक कैदियों" को मुक्त कर दिया गया है. 8 जनवरी को ही वेनेजुएला की कार्यवाहक सरकार ने बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा करने का वादा किया था और इसे राष्ट्रीय स्तर पर सुलह को बढ़ावा देने का प्रयास करार दिया था. फोरो पेनल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो दिनों में इनमें से कम से कम 100 कैदियों को रिहा कर दिया गया है.

