गगनचुंबी इमारतें, खूबसूरत सैरगाह... 'न्यू गाजा' के लिए अमेरिका का प्लान देख आप भी कहेंगे- वाह

आसमान छूती इमारतें, आलीशान अपार्टमेंट, समंदर किनारे पेड़ों की कतार के बीच दिल को छू लेने वाली सैरगाह... ये सब पढ़कर आपको लग रहा होगा किसी खूबसूरत सी जगह की बात हो रही है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गाजा के संभावित भविष्य की तस्वीर है, जो इस वक्त युद्ध की चपेट में आकर खंडहर में तब्दील हो चुका है. और ये तस्वीर दिखाई है दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुआई में गाजा में शांति कायम करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस के ऐलान के कुछ घंटे बाद उनके अधिकारियों ने.

खंडहरों में बसेगा पर्यटकों के लिए स्वर्ग!

डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके विशेष दूत जेरेड कुशनर ने 'न्यू गाजा' की झलक दिखाते हुए वादा किया कि युद्ध से झुलसे इस इलाके में अगले तीन वर्षों में गगनचुंबी इमारतें, आलीशान अपार्टमेंट और समुद्र किनारे ट्री-लाइन सैरगाह तैयार हो जाएंगे. दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के इतर ट्रंप की अगुआई में अमेरिका ने गाजा के भविष्य को लेकर अनोखी तस्वीर पेश की.

डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरार्ड कुशनर ने न्यू गाजा डेवलपमेंट प्लान पेश किया

गाजा को शानदार रिजॉर्ट सिटी बनाने का प्लान

कुशनर ने गाजा को एक खूबसूरत जगह बताते हुए इसे पर्यटकों के लिए समुद्र किनारे बसे एक शानदार रिजॉर्ट सिटी में बदलने का विजन पेश किया है. गाजा के मास्टरप्लान की बारीकियों को दुनिया के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि गाजा की लोकेशन अद्भुत है और इसे एक ऐसी जगह बनाया जा सकता है जहां लोग छुट्टियां मनाने आ सकें. उन्होंने इसे भीषण सफलता नाम दिया और कहा कि मिडिल ईस्ट में इस तरह के शहर बनाना नामुमकिन नहीं है.

2 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 25 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक) के निवेश का अनुमान लगाया गया है. कुशनर का दावा है कि पुनर्निर्माण के 10 साल के अंदर गाजा की जीडीपी 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी और वहां रहने वाले हरेक परिवार की औसत आय 13 हजार डॉलर सालाना होगी. इस योजना का मकसद गाजा को विदेशी सहायता पर निर्भर क्षेत्र के बजाय सौ फीसदी रोजगार वाला इलाका बनाना है ताकि लोग वहां सम्मान के साथ रह सकें.

ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के ऐलान के दौरान मौजूद राष्ट्रों के प्रमुख और प्रतिनिधि. Image : AP/PTI

इजरायली डेवलपर योगदान को तैयार

गाजा के पुनर्निर्माण की इस प्रक्रिया में इजरायली रियल एस्टेट डेवलपर याकिर गबे (Yakir Gabay) भी शामिल हैं, जो बिना किसी मुनाफे के इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान देने के लिए आगे आए हैं. हालांकि इस प्लान में एक बड़ी शर्त यह रखी गई है कि गाजा से हमास को पूरी तरह हथियार छोड़ने होंगे. ट्रंप प्रशासन का मानना है कि जब तक वहां हथियार रहेंगे, कोई भी बड़ी कंपनी निवेश करने का जोखिम नहीं उठाएगी.

युद्ध के कारण खंडहरों में बन चुका है गाजा

युद्ध की आग में झुलसे गाजा की मौजूदा तस्वीर काफी दर्दनाक है. अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध ने गाजा के अस्पतालों, स्कूलों और घरों को खंडहर में बदल दिया है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा के लोग अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं. इस युद्ध में अब तक 71 हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं.

