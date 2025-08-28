अमेरिका में स्कूल बने बच्चों की ‘कब्रगाह’? कभी 32 मरे, तो कभी 26- 6 बड़े शूटआउट की कहानी पढ़िए

अमेरिका में एक बार फिर एक स्कूल बच्चों के लिए कब्रगाह बना है, एक बार फिर एक अमेरिकी स्कूल में शूटआउट की घटना हुई है. बुधवार, 27 अगस्त को अमेरिकी शहर मिनियापोलिस में एक चर्च प्राथना में भाग लेने गए एक ट्रांसजेंडर शूटर ने स्कूली बच्चों पर गोलीबारी की. हमले में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई जबकि 17 घायल हो गए. ट्रांसजेंडर शूटर ने घटनास्थल पर ही खुद को गोली मारकर अपनी भी जान ले ली है.

अमेरिका में यह पहला मामला नहीं है जब स्कूल या कॉलेज में ही गोलीबारी हुई है और बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. अपने गन कल्चर के लिए बदनाम अमेरिका में बार-बार ऐसी घटनाएं होती हैं. यहां हम आपके पिछले 26 साल में हुए 6 और ऐसे शूटआउट के बारे में बताते हैं जिसमें विद्या के मंदिर में ही भयानक हिंसा हुई थी, गोलीबारी में मासूमों की जान गई थी.

वर्जीनिया टेक: 16 अप्रैल, 2007 - वर्जीनिया के ब्लैक्सबर्ग में एक यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया टेक में एक बंदूकधारी ने 32 छात्रों और शिक्षकों की हत्या कर दी और फिर खुद को भी मार डाला.

सैंडी हुक: 14 दिसंबर, 2012 - कनेक्टिकट के न्यूटाउन में एक व्यक्ति ने अपनी मां को गोली मार दी, और फिर सैंडी हुक एलीमेंट्री स्कूल में 20 बच्चों और छह वयस्कों को मार डाला. आखिर में उसने भी खुद को मार डाला.

उवाल्डे: 24 मई, 2022 - टेक्सास के उवाल्डे में रॉब एलीमेंट्री स्कूल में एक व्यक्ति ने 19 छात्रों और दो शिक्षकों को गोली मार दी. बॉर्डर पुलिस ने एनकाउंटर करके शूटर को गोली मार दी.

पार्कलैंड: 14 फरवरी, 2018 - फ्लोरिडा के पार्कलैंड में मार्जोरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल के एक पूर्व छात्र ने असॉल्ट-स्टाइल राइफल से गोलीबारी की, जिसमें 17 छात्रों और शिक्षकों की मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों ने बंदूकधारी को गिरफ्तार कर लिया.

ऑस्टिन: 1 अगस्त, 1966 - टेक्सास यूनिवर्सिटी के क्लॉक टॉवर में बैठे एक स्नाइपर ने 15 लोगों को गोली मार दी और उनकी जान ले ली. उसने 30 से अधिक लोगों को घायल भी किया था. इसे अमेरिका के इतिहास में सार्वजनिक स्थान पर पहला मास शूटआउट (बिना भेद किया बडे़ पैमाने पर गोली मारना). बंदूकधारी को पुलिस ने गोली मार दी थी.

कोलंबाइन: 20 अप्रैल, 1999 - कोलोराडो के जेफरसन काउंटी में कोलंबिन हाई स्कूल में दो किशोरों ने खुद को मारने से पहले 13 छात्रों और एक शिक्षक को गोली मार दी और 20 से अधिक अन्य को घायल कर दिया.

