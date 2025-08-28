‘भारत पर परमाणु बम गिराओ’, 'Kill Trump'... अमेरिकी स्कूल में बच्चों को मारने वाले शूटर ने गन पर क्या लिखा था

अमेरिका में एक बार फिर एक स्कूल पर ताबड़तोड़ गोलियां चली है जिसमें मासूम बच्चों की जान गई है. बुधवार, 27 अगस्त को अमेरिकी शहर मिनियापोलिस में एक चर्च प्राथना में भाग लेने गई एक शूटर ने स्कूली बच्चों पर गोलीबारी की. हमले में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई जबकि 17 घायल हो गए. इस गोली कांड की एक और बात दहलाती है कि शूटर ने अपनी बंदूकों पर "डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो" और "भारत पर परमाणु बम गिराओ (न्यूक इंडिया)" लिखा था. यह चीज उसके अब हटाए जा चुके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में दिखाई दी.

शूटर की पहचान 23 साल के ट्रांसजेंडर रॉबिन वेस्टमैन के रूप में हुई है. उसने हमले के लिए तीनों हथियारों - एक राइफल, एक बन्दूक और एक पिस्तौल - का इस्तेमाल किया और एनाउंसमेंट कैथोलिक स्कूल के चर्च में दर्जनों राउंड फायरिंग की. शूटर वेस्टमैन को बाद में पार्किंग में मृत पाया गया, जिसके बारे में पुलिस अधिकारियों का मानना ​​है कि उसने खुद को गोली मार ली थी.

अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वेस्टमैन का नाम पहले रॉबर्ट था. लेकिन 2020 में उसने अपना नाम बदलकर वैस्टमैन कर लिया क्योंकि वह अपने आप को महिला मानती है.

यूट्यूब वीडियो में क्या दिखा?

उसका "रॉबिन डब्ल्यू" नाम का यूट्यूब चैनल भी था जिसे अब हटा दिया गया है. उस चैनल पर हटाने से पहले कम से कम दो वीडियो पोस्ट किए गए थे. एक वीडियो, जो लगभग 10 मिनट लंबा था और मोबाइल फोन पर शूट किया गया था, उसमें हथियारों, गोला-बारूद और भरी हुई मैगजीन का जखीरा दिखाया गया था.

मैगजीन पर "डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो (Kill Donald Trump)", "ट्रंप को अभी मारो (kill Trump now)", "इजरायल को गिरना होगा (Israel must fall)", और "इजरायल को जला दो (Burn Israel)" लिखा हुआ था.

एक हथियार पर "न्यूक इंडिया" यानी भारत पर ‘परमाणु बम गिराओ' भी लिखा हुआ था. मैगजीन पर "तुम्हारा भगवान कहां है?", "बच्चों के लिए" भी लिखा हुआ था. स्कूल में पहले हमला कर चुके शूटर्स के नाम भी एक मैगजीन पर लिखे गए थे और कुछ संदेश सिरिलिक में लिखे गए थे.

वीडियो में एक बिंदु पर, वैस्टमैन ने बक्से से एक छोटी बंदूक भी निकाली और कहा, "यह मेरे लिए है. अगर मुझे इसकी आवश्यकता होगी." वीडियो में उसने परिवार को लिखा गया एक लेटर भी दिखाया था, जिसमें माफी मांगी गई है कि शूटिंग का उनपर क्या असर होगा.

चैनल पर दूसरा वीडियो लगभग 20 मिनट लंबा था. उसमें दो अलग-अलग जनरल (डायरी) दिखाई गईं. पहला 150 से अधिक पेज का था, सभी सिरिलिक वर्णमाला में लिखे गए प्रतीत होते हैं. दूसरी जनरल की आखिरी एंट्री 8-21-25 थी और यह 60 पेज से अधिक थी, और यह भी पूरी तरह से सिरिलिक में लिखी गई थी.

यूएस होमलैंड सचिव क्रिस्टी नोएम ने वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हुए कहा कि गंभीर रूप से बीमार हत्यारे ने राइफल मैगजीन पर 'बच्चों के लिए', 'तुम्हारा भगवान कहां है?' और 'किल डोनाल्ड ट्रंप' जैसे शब्द लिखे.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "हिंसा का यह स्तर अकल्पनीय है."

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वेस्टमैन ने कानूनी रूप से हथियार खरीदे, उसका कोई ज्ञात आपराधिक इतिहास नहीं था और उसने अकेले ही हमले को अंजाम दिया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शोक के संकेत के रूप में देश भर में अमेरिकी ध्वज को आधा झुकाने का आदेश दिया.

एनाउंसमेंट कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी जनवरी के बाद से अमेरिका में कथित तौर पर इस तरह की 146वीं घटना थी.

