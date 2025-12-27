कर्मचारियों की वफादारी का अनोखा इनाम, इस कंपनी के मालिक ने दिया ₹2,100 करोड़ का तगड़ा बोनस

क्रिसमस के मौके पर हर किसी को सांता क्लॉज का बेसब्री से इंतजार रहता है, इसी उम्मीद में कि अबकी बार उसे क्या गिफ्ट मिलेगा. अमेरिका के लुइसियाना से एक बिजनेसमैन ने ऐसा दिल जीतने वाला काम किया है, जिसने सोशल मीडिया पर उन्हें ‘रियल लाइफ सांता' का खिताब दिला दिया है. ग्रैहम वॉकर नाम के इस शख्स ने अपनी फैमिली-रन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Fibrebond बेचने से पहले एक शर्त रखी कि इसका फायदा उनकी कंपनी के हर कर्मचारियों को सीधे मिलना चाहिए.

₹2,100 करोड़ का बोनस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी की बिक्री से मिली कुल रकम का 15% हिस्सा, यानी करीब $240 मिलियन (लगभग ₹2,157 करोड़), 540 कर्मचारियों में बांटा गया. इस तरह उनकी कंपनी के हर कर्मचारी को औसतन लगभग $4,43,000 (करीब ₹3.7 करोड़) का बोनस मिलेगा. यह भुगतान पांच साल में किया जाएगा, बशर्ते कर्मचारी इस अवधि में कंपनी के साथ बने रहें.

क्यों लिया यह फैसला?

ग्रैहम वॉकर ने बताया कि यह निर्णय कर्मचारियों की ईमानदारी से प्रेरित होकर लिया. उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी मुश्किल समय में भी कंपनी के साथ जुड़े रहे, और वह उनकी वफादारी का सम्मान करना चाहते थे. जून से बोनस का भुगतान शुरू हुआ. शुरुआत में तो कई कर्मचारियों को पहले यकीन नहीं हुआ कि यह सच है. शुरू में कुछ ने इसे मजाक समझा, तो कुछ भावुक होकर रो पड़े.

कर्मचारियों की जिंदगी में बदलाव

कई कर्मचारियों ने इस पैसे का इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने में किया. जैसे किसी ने होम लोन चुकाया, किसी ने कर्ज खत्म किया, तो किसी ने बच्चों की कॉलेज फीस भरी. एक महिला कर्मचारी, जो 1995 से कंपनी में हैं. उन्होंने इस पैसे से अपना बुटीक खोलने का सपना पूरा किया और भी कई लोगों ने इस पैसे का अपनी जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल किया.

क्यों है यह कदम खास?

आमतौर पर कंपनी बेचने पर बोनस शेयरहोल्डर्स को मिलता है, लेकिन इस मामले में कर्मचारियों को यह लाभ दिया गया, जबकि उनके पास कंपनी के शेयर नहीं थे. यही वजह है कि इस कदम को ‘असली नेतृत्व' और ‘मानवता में भरोसा जगाने वाला' बताया जा रहा है. एक यूज़र ने लिखा, “वाह, क्या हीरो है, क्या कहानी है! ऐसे कदम इंसानियत में भरोसा वापस दिलाते हैं.” वहीं दूसरे ने कहा, “यह है असली कैपिटलिज्म, एक बॉस जो अपनी टीम को परिवार समझता है.”