हम भारत के साथ एक समझौता कर रहे हैं, किसी भी समय टैरिफ कम कर देंगे: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका और भारत एक बेहतर और उचित व्यापार समझौते के बहुत करीब हैं.
- ट्रम्प ने भारत पर लगे वर्तमान टैरिफ कम करने के लिए अपनी तैयारियों का संकेत दिया है.
- ट्रम्प ने भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों की तारीफ की.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका और भारत एक उचित व्यापार समझौते के काफी करीब हैं, जो पिछले समझौतों से बेहतर होगा. उन्होंने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि भले ही अभी भारतीय अधिकारी उन्हें पसंद न करते हों, लेकिन समझौते के बाद वे उन्हें फिर से पसंद करने लगेंगे, क्योंकि यह सबके लिए अच्छा होगा.
ट्रम्प ने यह भी संकेत दिया कि वे भारत पर लगे वर्तमान टैरिफ (आयात शुल्क) को कम करने के लिए तैयार हैं. इस दौरान, भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करते हुए, ट्रम्प ने भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया.
उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से बढ़ता हुआ देश है जिसकी आबादी 1.5 अरब से ज़्यादा है, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके संबंध शानदार हैं. ट्रम्प ने राजदूत गोर पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेंगे. अमेरिकी उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देंगे, अमेरिकी ऊर्जा निर्यात बढ़ाएंगे और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करेंगे. राजदूत गोर ने इस ज़िम्मेदारी को "जीवन भर का सम्मान" बताते हुए संबंधों को और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता जताई.
