विदेश में बनने वाले सभी स्मार्टफोन पर लगेगा टैरिफ, एप्पल भी शामिल : डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि एप्पल पर लगने वाला 25% टैरिफ सैमसंग और अन्य स्मार्टफोन निर्माताओं पर भी लागू होगा. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रम्प ने कहा कि वह व्यापार समझौते के अभाव में यूरोपीय संघ पर 50% टैरिफ लागू रखने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करते हैं. ट्रम्प ने कहा कि उनका उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना है और इसके लिए वह आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं.

US President Donald Trump says, " It would be more. It would also be Samsung and anybody that makes that product. Otherwise, it wouldn't be fair...when they build…