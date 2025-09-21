जरा अपना वादा याद करो... बगराम एयरबेस पर ट्रंप के बयान पर तालिबान ने याद दिलाई 'वफादारी' 

- तालिबान सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बगराम एयरबेस वापस लेने के बयान को पूरी तरह खारिज किया है.
- अगस्त 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाते समय बगराम एयरबेस तालिबान के कब्जे में आ गया था.
- तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अमेरिका को अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति वफादार रहना होगा.
तालिबान सरकार ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस बयान को सिरे से ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को वापस लेने की बात कही थी. अगस्त 2021 में जब अमेरिका ने अपनी सेनाओं को वापस बुलाया था तो यह एयरबेस तालिबान के कब्जे में आ गया था. उस समय अफगानिस्तान में काफी अशांति का माहौल था. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अधिकारियों के साथ देश में वापसी को लेकर कोई भी बात की है या अगर की है तो वह क्या थी लेकिन पिछले दिनों ट्रंप ने बगराम को लेकर बड़ा संकेत दिया.
तर्कसंगतता की अपील
अफगानिस्तान साल 2021 से ही तालिबान की सत्ता में वापसी के साथ आर्थिक संकट, अंतरराष्ट्रीय वैधता, आंतरिक मतभेदों और दुश्मन आतंकी समूहों से जूझ रहा है. माना जा रहा है कि तालिबान अमेरिकी सेना को वापस आने की अनुमति देने के लिए तैयार हो सकता है. तालिबान के मुख्य प्रवक्ता, जबीहुल्लाह मुजाहिद ने हालांकि बगराम एयरबेस को लेकर ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है. उन्होंने अमेरिका से 'यथार्थवाद और तर्कसंगतता' की नीति अपनाने का आग्रह किया है. मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट किया कि अफगानिस्तान की एक विदेश नीति अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है और वह सभी देशों के साथ आपसी और साझा हितों के आधार पर रचनात्मक संबंध चाहता है.
दोहा में अमेरिका ने किया था वादा
मुजाहिद के अनुसार सभी द्विपक्षीय वार्ताओं में अमेरिका को लगातार यह बताया गया है कि अफगानिस्तान की आजादी और क्षेत्रीय अखंडता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, 'यह याद रखना चाहिए कि दोहा समझौते के तहत अमेरिका ने वादा किया था कि वह अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी नहीं देगा, और न ही उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा.' उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति वफादार रहना होगा.
तालिबान ने मनाया था जश्न
मुजाहिद ने बगराम के संबंध में ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत और ट्रंप की ओर से अमेरिका को फिर से कब्जा करने के विश्वास के बारे में सवालों का जवाब नहीं दिया. पिछले साल अगस्त में, तालिबान ने बगराम पर अपने कब्जे की तीसरी वर्षगांठ का जश्न छोड़े गए अमेरिकी हार्डवेयर के एक भव्य सैन्य प्रदर्शन के साथ मनाया था. इस जश्न ने व्हाइट हाउस का ध्यान आकर्षित किया था. दूसरी ओर ट्रंप ने देश के सबसे लंबे युद्ध के बाद अमेरिकी सेना की वापसी के दौरान अपने पूर्ववर्ती, जो बाइडेन की 'घोर अक्षमता' के लिए बार-बार आलोचना की है.
