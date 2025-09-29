विज्ञापन
विशेष लिंक

अब ट्रंप का टैरिफ बम फूटा हॉलीवुड पर! किसी दूसरे देश में हुई शूट‍िंग तो लगेगा 100 फीसदी टैरिफ 

ट्रंप ने इस साल मई में ही इस तरह का ऐलान किया था. उन्‍होंने कहा था कि विदेशों में बनने वाली फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. उनका कहना था कि अमेरिका में फिल्म इंडस्‍ट्री 'बहुत तेजी से खत्म हो रहा है. 

Read Time: 2 mins
Share
अब ट्रंप का टैरिफ बम फूटा हॉलीवुड पर! किसी दूसरे देश में हुई शूट‍िंग तो लगेगा 100 फीसदी टैरिफ 
  • डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बनने वाली हॉलीवुड फिल्मों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.
  • ट्रंप का कहना है कि विदेशों में बनने वाली फिल्मों से अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है.
  • कैलिफोर्निया राज्य पर इस टैरिफ नीति का सबसे अधिक असर पड़ेगा क्योंकि वहां फिल्म उद्योग का केंद्र है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है. इस बार ट्रंप के टैरिफ का शिकार हुआ है हॉलीवुड. ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हॉलीवुड के बाहर बनने वाली फिल्‍मों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाया जाएगा. आपको बता दें कि हॉलीवुड की फिल्‍में अब अमेरिका के बाहर अलग-अलग देशों में शूट होने लगी है. ऐसे में निश्चित तौर पर ट्रंप का यह कदम फिल्‍ममेकर्स के लिए परेशान करने वाला हो सकता है. 

दूसरे देश चुरा रहे बिजनेस 

डोनाल्‍ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'हमारे मूवी मेकिंग बिजनेस को दूसरे देश उसी तरह से चुरा चुकी हैं जिस तरह से किसी बच्‍चे के मुंह से कैंडी छीनी जाती है. कैलिफोर्निया जिसके गर्वनर अक्षम और कमजोर हैं, उस पर इसका सबसे ज्‍यादा असर पड़ा है. ऐसे में पिछले काफी समय से चली आ रही इस समस्‍या को खत्‍म करने के लिए मैं उन फिल्‍मों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाऊंगा जिन्‍हें अमेरिका से बाहर बनाया जाएगा.' ट्रंप ने इस साल मई में ही इस तरह का ऐलान किया था. उन्‍होंने कहा था कि विदेशों में बनने वाली फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. उनका कहना था कि अमेरिका में फिल्म इंडस्‍ट्री 'बहुत तेजी से खत्म हो रहा है. 

तो इसके पीछे है चीन 

ट्रंप के इस कदम के पीछे चीन को जिम्‍मेदार बताया गया था. अप्रैल में चीन ने ऐलान किया था कि इंपोर्टेड अमेरिकी फिल्मों की संख्या में कमी करेगा. ट्रंप की तरफ से तब चीन की तरफ से  वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया था. इसके बाद 10 अप्रैल को चीन के फिल्म प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'चीन पर अमेरिकी सरकार की तरफ से  लगाए गए अंधाधुंध टैरिफ की गलत कार्रवाई से घरेलू दर्शकों पर अमेरिकी फिल्मों के लिए क्रेज और इनका प्रभाव और कम होगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Trump Tariff 2025, Donald Trump News, Trump Tariff Hindi News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com