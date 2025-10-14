VIDEO: खूबसूरत कहने पर आपको बुरा तो नहीं लगेगा... मेलोनी पर ट्रंप का कमेंट वायरल, एर्दोगान भी पीछे नहीं रहे

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जहां भी जाती हैं, सुर्खियों में छा जाती हैं. ऐसा ही कुछ मिस्र में सोमवार को गाजा समिट के दौरान हुआ. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सम्मेलन में मेलोनी की खूबसूरती पर खूब कसीदे काढ़े. ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत में मंच पर मौजूद इकलौती महिला नेता (मेलोनी) की तारीफ करते हुए उन्हें खूबसूरत कहा. उन्हें बेहद कामयाब राजनेता भी बताया. तीन शादियां कर चुके ट्रंप को लगा कि कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, लिहाजा उन्होंने कहा कि लिंगभेद के आरोप लगने का जोखिम मोल लेते हुए वो उनके पीछे खड़ी मेलोनी के बारे में ये बात कह रहे हैं.

ट्रंप खुद को रोक न सके

मध्य पूर्व देशों में अपने शांति प्रयासों को लेकर भाषण के बीच में ट्रंप ने कहा, मुझे ऐसा कहने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा कहने पर आपके राजनीतिक करियर का अंत हो जाता है, लेकिन वह एक खूबसूरत युवा महिला हैं. बेबाक बयानों के लिए मशहूर ट्रंप ने कहा, अगर आप अमेरिका में किसी महिला के लिए खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपके राजनीतिक करियर का अंत हो जाता है. लेकिन मैं यह चांस लूंगा.

48 साल की मेलोनी की ओर पीछे मुड़ते हुए ट्रंप ने कहा, आप खूबसूरत कहने पर बुरा नहीं मानेंगी, है ना? क्योंकि आप सुंदर हैं. मेलोनी का इस पर रिएक्शन क्या था, ये पता नहीं चला, क्योंकि ट्रंप के पीछे मुड़ते ही कैमरा उनके हावभाव को कैद नहीं कर पाया.

बेबाक बयानों के लिए मशहूर ट्रंप

ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा, अप्रवास, सांस्कृतिक मुद्दे हों, वो वैचारिक तौर पर भी उनकी सहयोगी हैं. उनका इटली में भी बड़ा सम्मान है और वो बेहद सफल राजनेता हैं. मेलोनी एकमात्र नेता थीं, जिन्हें गाजा समिट में ट्रंप के साथ खड़े 30 नेताओं में जगह दी गई थी. इन नेताओं ने गाजा में शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए. ट्रंप ने इससे पहले कई बार लिंग भेद खासकर कथित महिला विरोधी बयानों के लिए आलोचना झेलनी पड़ी है. सितंबर में अमेरिकी अपीलीय अदालत ने लेखक ई. जीन कैरोल की बदनामी के लिए 8.33 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया था.

“मुझे आपकी स्मोकिंग रोकनी होगी...”



तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी किया मजाक

शर्म अल शेख में हुई समिट में मेलोनी की मुलाकात तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैय्यप एर्दोगान ने भी उनकी तारीफ की. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. मेलोनी से हाथ मिलाते और मुस्कराते एरदोगान ने कहा, मैंने आपको विमान से उतरते हुए देखा था. आप अच्छी लग रह थीं, लेकिन मुझे आपका धूम्रपान बंद करवाना होगा. इससे हैरान मेलोनी थोड़ी हंसते हुए बोलीं, 'मुझे पता है, मुझे पता है. मैं किसी को मारना नहीं चाहती'

43 साल की इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी का उनके टीवी जर्नलिस्ट ब्वॉयफ्रैंड एंड्रिया गियामब्रूनो से करीब दो साल पहले अलगाव हो चुका है. दोनों की एक बेटी भी है.