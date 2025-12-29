विज्ञापन
VIDEO: हवा में धमाके के साथ टकराए 2 हेलीकॉप्टर हो गए खाक! न्यूजर्सी के आसमान में भयानक टक्कर, एक की मौत

Midair helicopter crash: हैमोंटॉन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के ऊपर एनस्ट्रॉम एफ-28ए हेलीकॉप्टर और एनस्ट्रॉम 280सी हेलीकॉप्टर के बीच हवा में टक्कर हो गई.

VIDEO: हवा में धमाके के साथ टकराए 2 हेलीकॉप्टर हो गए खाक! न्यूजर्सी के आसमान में भयानक टक्कर, एक की मौत
Midair helicopter crash: अमेरिका में दो हेलीकॉप्टर की टक्कर
  • न्यू जर्सी के हैमोंटन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के ऊपर दो हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए
  • इस हादसे में एक पायलट की मौत हुई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था
  • दोनों पायलट एक-दूसरे को जानते थे और अक्सर एक साथ कैफे में नाश्ता करते थे
अमेरिका में एक बड़ा हादसा हो गया है. रविवार, 28 दिसंबर को अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी में दो हेलीकॉप्टर हवा में ही एक-दूसरे से टकरा गए, जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश कर गए. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है. दोनों पायलट एक दूसरे को जानते थे, एक साथ नाश्ता करते थे. हैमॉन्टन पुलिस प्रमुख केविन फ्रेल ने कहा कि बचाव दल सुबह लगभग 11:25 बजे एक विमान दुर्घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद घटनास्थनल पर पहुंचा.  घटनास्थल से आए एक वीडियो में एक हेलीकॉप्टर तेजी से जमीन पर गोल-गोल चक्कर काटकर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है. बाद में पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने एक हेलीकॉप्टर में लगी आग को बुझाया.

कैसे हुआ यह हादसा

संघीय उड्डयन प्रशासन (फेडरल एविएशन एडमिनस्ट्रेशन) ने बताया कि हैमोंटॉन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के ऊपर एनस्ट्रॉम एफ-28ए हेलीकॉप्टर और एनस्ट्रॉम 280सी हेलीकॉप्टर के बीच हवा में टक्कर हो गई. दोनों हेलीकॉप्टर में केवल एक-एक पायलट ही सवार थे. एक की मौत हो गई, और दूसरे को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एपी की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटनास्थल के पास एक कैफे के मालिक साल सिलिपिनो ने कहा कि दोनों पायलट उनके कैफे में बराबर आते थे और अक्सर एक साथ नाश्ता करते थे. सिलिपिनो कहा कि उन्होंने और अन्य ग्राहकों ने हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरते देखा. लेकिन एक हेलीकॉप्टर नीचे की ओर जाने लगा, उसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर भी नीचे की ओर जाने लगा.  उन्होंने कहा, "यह चौंकाने वाला था. ऐसा होने के बाद मैं अभी भी कांप रहा हूं."

हैमॉन्टन पुलिस प्रमुख केविन फ्रेल ने कहा, FAA और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड दुर्घटना की जांच करेंगे. जांचकर्ता संभवतः पहले दोनों पायलटों के बीच हुई किसी भी बातचीत की समीक्षा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वे एक-दूसरे को देखने में सक्षम थे. मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली कंपनी AccuWeather के अनुसार, भले दुर्घटना के समय ज्यादातर बादल छाए हुए थे, लेकिन हवाएं हल्की थीं और दृश्यता (विजिबिलीटी) अच्छी थी.

