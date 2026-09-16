बस हादसे को LIVE दिखा रहे न्यूज चैनल का हेलीकॉप्टर ही क्रैश हुआ, 3 की मौत- खौफनाक VIDEO

अमेरिका के लॉस एंजिल्स में मंगलवार, 15 सितंबर को एक बड़ा हादसा हो गया. NBC न्यूज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक हेलिकॉप्टर पार्किंग एरिया में क्रैश हो गया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे के वक्त न्यूज टीम पास में हुए एक बस हादसे की रिपोर्टिंग कर रही थी. NBC4 लॉस एंजिल्स की एंकर कोलीन विलियम्स ने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान बताया कि स्टेशन का हेलिकॉप्टर शाम करीब 7 बजे से कुछ पहले क्रैश हुआ.

उन्होंने कहा कि हम इसे प्रोसेस करने के लिए कुछ मिनट लेंगे. इस दौरान उनकी आवाज कांप रही थी. कुछ ही देर बाद NBC4 की लाइव कवरेज अचानक रुक गई.

बस हादसे की कवरेज के दौरान गिरा हेलिकॉप्टर

लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, हेलिकॉप्टर लॉस एंजिल्स के सैन फर्नांडो वैली इलाके के चैट्सवर्थ में एक स्टोरेज फैसिलिटी के पास क्रैश हुआ.

उस समय न्यूज टीमें एक बस हादसे को कवर कर रही थीं. इस बस हादसे में कम से कम दो लोगों की मौत और छह लोग घायल हुए थे. हेलिकॉप्टर क्रैश के बाद एक और व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया. हालांकि, उस व्यक्ति की हालत के बारे में तुरंत जानकारी नहीं मिल सकी.

हेलिकॉप्टर के अंदर से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हादसे के आखिरी पल दिखाई देते हैं. वीडियो में हेलिकॉप्टर बस हादसे वाली जगह के ऊपर मंडराता दिखाई देता है. इसके बाद कैमरा अचानक तेजी से हिलने लगता है और हेलिकॉप्टर नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है.

लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता कैप्टन ब्रैंडन सिल्वरमैन ने बताया कि हेलिकॉप्टर एक बड़े, एक मंजिला बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों के पास या उन पर गिरा. यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि मरने वाले लोगों में कितने लोग हेलिकॉप्टर के अंदर थे. सिल्वरमैन ने बताया कि कम से कम एक मृत व्यक्ति हेलिकॉप्टर के बाहर, पार्किंग एरिया में था.

हादसे के बाद 50 से ज्यादा दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे. आग की वजह से चार गाड़ियों और दो स्टोरेज कंटेनरों को नुकसान पहुंचा. मंगलवार शाम तक आग पर काबू पा लिया गया. सिल्वरमैन के अनुसार हेलिकॉप्टर लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया है. उन्होंने कहा कि दमकलकर्मियों को मलबे को हटाकर यह पता लगाना होगा कि हेलिकॉप्टर में हादसे के समय कितने लोग सवार थे.

इस हादसे की जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) करेंगे.

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