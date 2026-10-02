UAE ने फ्लाईदुबई प्लेन क्रैश करने की कोशिश को "आतंकवादी घटना" बताया, नेतन्याहू बोले-कीमत चुकानी होगी

UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के सलाहकार अनवर गर्गश ने शुक्रवार को इस हफ्ते की शुरुआत में तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश को "आतंकवादी घटना" बताया. ऐसा कहने वाले वे पहले सीनियर अमीराती अधिकारी बन गए हैं.

X पर एक पोस्ट में, गर्गश ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार की तारीफ की. प्लेन को क्रैश करने की कथित कोशिश के दौरान उनके ओमानी को-पायलट ने उन पर कई बार चाकू से हमला किया था. इसके बावजूद मच्छार कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे, जिससे तीन इजरायली यात्री अंदर आ सके और हमलावर को काबू में कर सके. इसके बाद प्लेन में मौजूद ऑफ-ड्यूटी एयरमेन ने सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग की.

गर्गश ने लिखा कि मच्छार तारीफ के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने "हिम्मत का मतलब दिखाया जब उन्होंने आतंकवाद की एक खतरनाक और संभावित रूप से विनाशकारी घटना का सामना किया."उन्होंने इस घटना से जुड़ी "सरल व्याख्याओं" और साजिश की थ्योरीज के बारे में भी चेतावनी दी और कहा कि चरमपंथ और आतंकवाद से पैदा होने वाले खतरों का सामना करने के लिए सतर्क रहना जरूरी है.

नेतन्याहू की सीधी धमकी

वहीं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि फ्लाईदुबई (FlyDubai) घटना के पीछे जो भी ताकत होगी, उसे "बहुत भारी कीमत" चुकानी होगी. हालांकि, उन्होंने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि इसके लिए कौन सा देश जिम्मेदार है.

नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, "जैसे-जैसे समय बीत रहा है, तस्वीर साफ होती जा रही है: हमलावर इस्लामी कट्टरपंथ से प्रभावित था. वह सभी यात्रियों के साथ विमान को क्रैश करने के इरादे से आया था." हमलावर को-पायलट के बारे में नेतन्याहू ने कहा, "हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उसे किसी ने भेजा था, और जिसने भी उसे भेजा है, उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी."

इस बीच पता चला है कि संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच इस हमले के बाद रोकी गई कमर्शियल यात्रा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए आज से फिर शुरू होगी.

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