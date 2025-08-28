अमेरिका के स्कूल में फिर हुई फायरिंग, गन कल्चर से पिछले पांच साल में इतने लाख लोगों की हुई मौत

US Gun Culture: अमेरिका में गन कल्चर के चलते मौतों का आंकड़ा लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है. इसका सबसे ज्यादा शिकार स्कूली बच्चे भी हो रहे हैं. बुधवार 27 अगस्त की सुबह मिनियापोलिस स्थित कैथोलिक स्कूल में फायरिंग हुई, जिसमें दो स्कूली बच्चों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हुए. खास बात ये है कि ये इस साल का 58वां ऐसा मामला है, जब किसी स्कूल पर फायरिंग हुई हो. आइए जानते हैं कि अमेरिका में कैसे गन कल्चर मासूम लोगों को मौत की नींद सुला रहा है और ये आंकड़ा कितना बड़ा है.

हमलावर ने खुद को भी किया शूट

ताजा घटना को लेकर मिनियापोलिस पुलिस की तरफ से बताया गया कि हमला मासूम बच्चों और अन्य लोगों के खिलाफ था और जानबूझकर किया गया था. हमलावर की उम्र 23 साल थी और इसका नाम रॉबिन वेस्टमैन था, जिसने बच्चों पर गोली चलाने के बाद खुद को भी गोली मार ली. घायल होने वाले 17 लोगों में 14 बच्चे हैं.

इस साल कितनी घटनाएं?

अमेरिका में गन कल्चर पर नजर रखने वाली संस्था एवरी टाउन फॉर गन सेफ्टी के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में के-12 स्कूलों में कम से कम 57 गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं. इसमें मिनियापोलिस की ताजा घटना शामिल नहीं है. इन गोलीबारी की घटनाओं में 47 लोग घायल हुए, जिनमें से कम से कम 15 की मौत हो गई. जसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं.

साल 2020 से लेकर 2025 तक यानी पिछले पांच साल में कुल 107,750 लोगों की अमेरिका में गोली मारकर हत्या हुई. वहीं 205,179 लोग घायल हुए. पिछले एक साल में गोलीबारी की घटनाओं में 28,308 लोगों की मौत हुई और 51,836 लोग घायल हुए. साल 2023 में मौत का ये आंकड़ा 47000 था.

अमेरिका में गन कल्चर का विरोध

अमेरिका में गन कल्चर को लेकर विरोध पिछले कई सालों से होता आया है, यहां हथियारों की खरीद काफी आसान है. दुकान में जैसे बाकी सामान मिलता है, वैसे ही लोग हथियार खरीद लेते हैं. यहां लोग सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार खरीदते हैं और फिर इन्हीं से हत्याएं होती हैं.