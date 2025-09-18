हर साल 40 हजार मौतें और 2 करोड़ नई गन, क्यों हर अमेरिकी के पास है कई बंदूकें, क्यों स्कूल से सड़क तक गूंजती हैं गोलियां

अमेरिका का नाम आते ही दुनिया के सामने एक सच्चाई बार-बार उभरती है. यह देश गन कल्चर का सबसे बड़ा गढ़ है. हर साल यहां करीब 2 करोड़ बंदूकें बिकती हैं. यह आंकड़ा केवल एक बाजार का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का परिचायक है, जिसमें बंदूक को सुरक्षा और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है. लेकिन यही वजह है कि यहां आए दिन फायरिंग की घटनाएं होती हैं, जिनमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं.

गन खरीदने की आज़ादी और बढ़ती संख्या

अमेरिका का संविधान नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार देता है. इसे “Second Amendment” कहा जाता है. यही वजह है कि यहां बंदूक रखना लगभग हर व्यक्ति का “अधिकार” बन गया है. अनुमान है कि अमेरिका में नागरिकों के पास जितनी बंदूकें हैं, उतनी पूरी दुनिया की कुल बंदूकों से भी ज्यादा हैं.

नेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन (NSSF) की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में हर साल औसतन 1.8 से 2 करोड़ नई गन बेची जाती हैं. कोविड महामारी के बाद लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में बंदूकें खरीदीं. इसके पीछे डर, असुरक्षा और आत्मरक्षा की मानसिकता प्रमुख कारण रहे.

एक इंसान के पास कई-कई बंदूकें

अमेरिका में गन मालिकों के पास सिर्फ एक बंदूक नहीं होती. बहुतों के पास 5–10 बंदूकें तक होती हैं. वजह यह कि वे शिकार, खेल, कलेक्शन और आत्मरक्षा. हर उद्देश्य के लिए अलग हथियार रखना पसंद करते हैं. यही कारण है कि गन इंडस्ट्री यहां अरबों डॉलर का कारोबार करती है और हर साल लाखों नई बंदूकें बाजार में आती हैं.

गोलीबारी और खून-खराबे की घटनाएं

इतनी आसानी से गन मिलना, अमेरिका के लिए अब बड़ी समस्या बन चुका है. लगभग हर हफ्ते किसी न किसी शहर से शूटिंग की खबर आती है. हाल ही में पेंसिल्वेनिया में तीन पुलिस अफसर मारे गए, जबकि दो घायल हुए. इससे पहले भी स्कूलों, मॉल्स और सार्वजनिक जगहों पर सामूहिक गोलीबारी (Mass Shooting) ने पूरे देश को झकझोर दिया है.

डेटा बताता है कि अमेरिका में हर साल 40 हजार से ज्यादा लोग गोलीबारी में मारे जाते हैं, जिनमें आत्महत्याएं भी शामिल हैं.

गन कल्चर क्यों मजबूत है?

कानूनी आज़ादी- संविधान में हथियार रखने का अधिकार.

संविधान में हथियार रखने का अधिकार. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि- अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ही हथियारों को “स्वतंत्रता” से जोड़ा जाता है.

अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ही हथियारों को “स्वतंत्रता” से जोड़ा जाता है. राजनीतिक दबाव- गन लॉबी बेहद ताकतवर है, जो सख्त कानूनों को रोकती है.

गन लॉबी बेहद ताकतवर है, जो सख्त कानूनों को रोकती है. सुरक्षा का डर - लोग मानते हैं कि बंदूक के बिना वे खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे.

लोग मानते हैं कि बंदूक के बिना वे खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे. संस्कृति का हिस्सा- गन यहां खेल, शिकार और कलेक्शन का भी जरिया है.

कानून पर बहस, लेकिन नतीजा नहीं

अमेरिका में बार-बार गन कंट्रोल पर बहस होती है. हर बड़े हादसे के बाद लोग सख्त कानून की मांग करते हैं, लेकिन राजनीति और गन लॉबी के दबाव में ठोस कदम नहीं उठ पाते. डेमोक्रेट्स आमतौर पर सख्त नियंत्रण के पक्ष में रहते हैं, जबकि रिपब्लिकन “गन रखने की आज़ादी” को बचाने पर जोर देते हैं.

