अमेरिकी चुनाव परिणाम : ट्रंप की पार्टी पीछे, जानिए किसने कहां से मारी बाजी; कौन हारा?

अमेरिका में मध्यावधि चुनावों (US Midterm Elections 2026) की वोटिंग समाप्त होने के साथ ही शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं. इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों, सीनेट की 35 सीटों और 36 राज्यों के गवर्नर पदों पर मुकाबला हुआ है. चुनाव परिणाम न केवल यूएस कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के दोनों सदनों पर नियंत्रण तय करेंगे, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के शेष हिस्से और उनके बिल संबंधी एजेंडे की दिशा भी निर्धारित करेंगे. इस बीच एग्जिट पोल और शुरुआती नतीजों ने अमेरिकी राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है. इंडियाना और केंटकी के कुछ हिस्सों में सबसे पहले मतदान केंद्र बंद होने के साथ एग्जिट पोल और मतगणना शुरू हो गई है. कई स्टेट में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया है.

कौन कहां से जीता; कौन हारा?

केंटकी के तीसरे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार मॉर्गन मैकगार्वी फिर से चुने गए हैं.

वर्जीनिया से डेमोक्रेटिक पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार मार्क वार्नर ने रिपब्लिकन पार्टी के बर्ट मिजुसावा को हराकर जीत दर्ज कर ली है.

फ्लोरिडा के 19वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से रिपब्लिकन जिम श्वार्टज़ेल ने जीत अपने नाम की.

फ्लोरिडा के 20वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेट डेबी वासरमैन शुल्त्स ने रिपब्लिकन ब्रेंट एंडरसन को हराया.

फ्लोरिडा के 24वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में डेमोक्रेट ओलिवर गिलबर्ट ने अपना परचम लहराया.

जॉर्जिया के सीनेटर जॉन ओसॉफ फिर से चुनाव लड़ने वाले इकलौते डेमोक्रेटिक सीनेटर थे, उन्हें फिर से चुन लिया गया है.

जॉर्जिया के 5वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेट निकेमा विलियम्स ने फिर से चुनाव जीता.

जॉर्जिया के 6वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में डेमोक्रेट लूसी मैकबाथ ने फिर से जीत हासिल की.

जॉर्जिया के 13वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में डेमोक्रेट जैस्मिन क्लार्क ने जीत का स्वाद चखा.

नॉर्थ कैरोलिना में पूर्व डेमोक्रेटिक गवर्नर रॉय कूपर ने रिपब्लिकन नेशनल कमिटी के पूर्व अध्यक्ष माइकल व्हैटली को हराते हुए सीनेट सीट जीत ली है.

न्यू हैम्पशायर में डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य क्रिस पैपास ने जीत अपने नाम की.

ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 38 प्रतिशत

CBS न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 38 प्रतिशत दर्ज की गई है. मिडटर्म चुनाव के दौरान किसी मौजूदा राष्ट्रपति के लिए यह सबसे कम अप्रूवल रेटिंग में से एक मानी जा रही है. एग्जिट पोल के अनुसार लगभग तीन-चौथाई मतदाता देश की वर्तमान दिशा को लेकर असंतुष्ट हैं. साथ ही दो साल पहले की तुलना में अर्थव्यवस्था को लेकर नकारात्मक सोच रखने वालों की संख्या भी बढ़ी है.

10 में से 6 वोटर ट्रंप के कामकाज से असंतुष्ट : सर्वे

CNN के वोटर पोल के शुरुआती आंकड़ों में पता चला है कि 10 में से 6 मतदाता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज को लेकर असंतुष्ट हैं. बढ़ती महंगाई, आर्थिक चुनौतियां और राजनीतिक ध्रुवीकरण मतदाताओं के प्रमुख मुद्दे बनकर उभरे हैं. वोटर पोल में यह भी सामने आया कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन करने वाले लगभग पांचवें हिस्से के मतदाता अब उनके प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं. सर्वे के अनुसार लगभग तीन-चौथाई मतदाताओं ने कहा कि वे देश की वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं या उन्हें लगता है कि हालात खराब हुए हैं. लगभग 40 प्रतिशत मतदाताओं ने खुद को नाराज बताया.

10 में से 4 से अधिक मतदाताओं ने कहा कि दो साल पहले की तुलना में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हुई है. केवल 10 में से 2 मतदाताओं ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, जबकि बाकी लोगों ने स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं बताया.

लगभग 90 प्रतिशत मतदाताओं ने ईंधन की कीमतों को लेकर चिंता जताई, जबकि लगभग इतने ही लोगों ने खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी खर्चों पर भी चिंता व्यक्त की.

ईरान नीति पर भी मतदाताओं की नाराजगी

एग्जिट पोल के अनुसार अधिकांश अमेरिकी मतदाताओं का मानना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला सही नहीं था. यह मुद्दा चुनाव अभियान के दौरान भी चर्चा का केंद्र रहा और कई विश्लेषक इसे ट्रंप प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण विषय मान रहे हैं.

ट्रंप बोले- मेरे पास वीटो की ताकत है

वोटिंग खत्म होने से पहले CBS न्यूज को दिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने संभावित डेमोक्रेटिक बहुमत वाले कांग्रेस की संभावना पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'मेरे पास अंतिम शक्ति है, जिसे वीटो कहते हैं.' ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती है तो अंततः उन्हें समझौते की मेज पर आना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि कुछ समय बाद दोनों पक्षों को मिलकर काम करना पड़ता है.

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