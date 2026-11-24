दुनिया की टॉप चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया में जेनसन हुआंग की सीईओ पद पर वापसी के बाद कंपनी मुख्यालय में उत्साह का माहौल देखने को मिला. कर्मचारियों ने तालियों और जश्न के बीच उनका स्वागत किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस बीच टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनवीडिया में जितने लोगों को वे जानते हैं, सभी जेनसन हुआंग को दोबारा कंपनी की कमान संभालते देखना चाहते थे. वहीं दूसरी ओर हुआंग की बहाली को लेकर अमेरिकी राजनीति में विवाद भी खड़ा हो गया है.

कर्मचारियों ने ऐसे किया जोरदार स्वागत, मस्क ने कहा- गलती सुधार ली

एनवीडिया मुख्यालय पहुंचने पर जेनसन हुआंग का कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बड़ी संख्या में कर्मचारी उनका उत्साहपूर्वक अभिनंदन करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने लिखा ‘एनवीडिया में जिन-जिन लोगों को मैं जानता हूं, वे सभी जेनसन को वापस चाहते थे और यह साफ दिखाई देता है.' इससे पहले भी मस्क ने उनकी वापसी का समर्थन करते हुए कहा था कि ‘गलती सुधार ली गई है.'

कर्मचारियों का अभिवादन स्वीकारते हुए हुआंग

Photo Credit: NDTV (वायरल वीडियो से स्क्रीनशॉट)

एनवीडिया ने सोमवार को घोषणा की कि जेनसन हुआंग को तत्काल प्रभाव से कंपनी का अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और निदेशक मंडल का सदस्य बहाल कर दिया गया है.

कंपनी के निदेशक मंडल ने बताया कि कई दौर की चर्चाओं और बैठकों के बाद सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया. बोर्ड का कहना है कि हुआंग की नेतृत्व क्षमता और स्पष्टवादिता पर उसे पूरा भरोसा है.

जेनसन हुआंग से गले लगकर स्वागत करते हुए कर्मचारी

Photo Credit: NDTV (वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट)

ट्रंप ने बताया शानदार फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस निर्णय का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि एनवीडिया ने 'बेहद शानदार फैसला' लिया है. ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि उन्हें जेनसन हुआंग के खिलाफ किसी तरह की गंभीर अनियमितता का संदेह होता तो वे उनकी वापसी का समर्थन नहीं करते. सीएनबीसी से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कंपनी बोर्ड को पर्याप्त आश्वासन दिया था कि हुआंग की स्थिति को लेकर उनकी कोई चिंता नहीं है.

दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभावित स्पीकर हकीम जेफ्रीस ने एनवीडिया के फैसले की तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि जेनसन हुआंग की बहाली 'असंभव, गैर-जिम्मेदाराना और समझ से परे' निर्णय है.

जेफ्रीस ने आरोप लगाया कि एनवीडिया और अमेरिकी वाणिज्य विभाग से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच की जानी चाहिए. उन्होंने कांग्रेस से त्वरित और विस्तृत जांच की मांग भी की. जेफ्रीस ने दावा किया कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून (NDAA) में ऐसे कड़े निर्यात नियंत्रण प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए, जिससे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक का लाभ चीन या अन्य प्रतिद्वंद्वी देशों को न मिल सके. उन्होंने रिपब्लिकन नेताओं से भी इस मुद्दे पर साथ आने की अपील की.

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