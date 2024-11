अमेरिका चुनाव मे कहां से आ गया 'समोसा', हर कोई क्यों खाना चाहता है?

US Elections: समोसा कॉकस (Samosa Caucus) नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन अमेरिका में ये बेहद शक्तिशाली है. अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में भारतीय-अमेरिकी सांसदों के बारे में यही कहकर बात की जाती है. समोसा से भारत का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान प्यार करता है. यही कारण है अमेरिका में भारतीय मूल के सांसदों को समोसा कॉकस कहा जाता है. यह शब्द पहली बार 2018 के आसपास इलिनोइस के राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी राजनीति में भारतीय-अमेरिकियों के बढ़ते प्रभाव को बताने के लिए दिया था.इस कॉकस में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी जड़ें भारत या दक्षिण एशिया में हैं.

वर्तमान में, समोसा कॉकस में भारतीय मूल के छह अमेरिकी प्रतिनिधि हैं.इनमें से सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं. मिशिगन के 13वें जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री थानेदार, कैलिफोर्निया के छठे जिले से डॉ. अमी बेरा, कैलिफोर्निया के 17वें जिले से रो खन्ना, वाशिंगटन के सातवें जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमिला जयपाल और इलिनोइस के आठवें जिले से राजा कृष्णमूर्ति इसके फिलहाल सदस्य हैं. अब तक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इसकी अध्यक्षता करती हैं. हालांकि वह सदन की सदस्य नहीं हैं. वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव जीतने वाले सुहास सुब्रमण्यम आगामी आम चुनाव में सफल होने पर संभावित रूप से इस प्रतिष्ठित समूह में शामिल हो सकते हैं.

इसी सर्वे के अनुसार, 60% भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करते हैं. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के लिए भी अब समर्थन बढ़ रहा है. करीब एक-तिहाई भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं ने संकेत दिया कि वे ट्रंप को वोट देंगे.67% भारतीय-अमेरिकी महिलाएं कमला हैरिस का समर्थन कर रही हैं. वहीं 53% पुरुष ही कमला हैरिस (Kamala Harris) के समर्थन में हैं. 22 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकी महिलाएं ट्रंप को वोट देने की इच्छा रखती हैं, जबकि 39 प्रतिशत पुरुष उनके समर्थन में हैं.इस सर्वे में दिख रहा है कि कमला के प्रति समर्थन 2020 के 56% से गिरकर 2024 में 47% हो गया है. हालांकि, ये सर्वे है और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय किसे वोट कर रहा है. मंगलवार को वोट डलने के बाद मतगणना के समय ही पता लग पाएगा कि किसे ज्यादा समर्थन मिला.

VIDEO | “There are millions here, who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber and one of them is behind me (US Vice-President Kamala Harris). I have been told that the samosa caucus is now the flavour of the House,” says PM Modi in his address at the joint… pic.twitter.com/BlXPbZZEvA