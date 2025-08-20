ट्रंप का TikTok प्यार फिर आया सामने, व्हाइट आउस का ऑफिशियल अकाउंट शुरू

विज्ञापन
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिक-टॉक से प्यार भी है और एक कड़वाहट भी. कड़वाहट की वजह यह है कि टिक-टॉक चीन की कंपनी है.

  • व्हाइट हाउस ने टिकटॉक पर आधिकारिक अकाउंट शुरू किया है और पहली पोस्ट में अमेरिका की वापसी की घोषणा की गई है
  • टिकटॉक अमेरिका में विवादित है. यह चीन की कंपनी बाइटडांस के स्वामित्व में है और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता है.
  • ट्रंप ने टिकटॉक के लिए गैर-चीनी खरीदार खोजने की समय सीमा 90 दिनों के लिए बढ़ाई है, सितंबर मध्य में समाप्त होगी
अमेरिका राष्ट्रपति के आधिकारिक घर और ऑफिस व्हाइट हाउस ने मंगलवार को टिकटॉक पर अपना अकाउंट शुरू कर दिया. यह उस समय किया गया है जब खुद अमेरिका के अंदर टिकटॉक के भविष्य और उसकी वैधता पर गहरे सवाल बने हुए हैं. इस लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग ऐप पर अकाउंट की पहली पोस्ट पर व्हाइट हाउस ने एक 27 सेकेंड का क्लिप शेयर करके कैप्शन लिखा है, "अमेरिका हम वापस आ गए हैं! टिकटॉक क्या चल रहा है?"

वीडियो पोस्ट करने के एक घंटे बाद अकाउंट पर लगभग 4,500 फॉलोअर्स हो गए थे. इस बीच टिकटॉक पर ट्रंप के अपने प्राइवे अकाउंट पर 110.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उनकी आखिरी पोस्ट 5 नवंबर, 2024 को की गई थी. इसी दिन अमेरिक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए थे.

अमेरिका में टिकटॉक बैन है या नहीं

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक कानून बनाया है जिसके अनुसार टिकटॉक को अमेरिका में चलने के लिए किसी गैर-चीनी कंपनी के हाथों बिकना होगा, नहीं तो उसे बैन किया जाएगा. अभी तक इसे किसी गैर-चीनी कंपनी ने नहीं खरीदा और फिर भी यह अमेरिका में चल रहा है.

टिकटॉक का स्वामित्व चीन स्थित इंटरनेट कंपनी बाइटडांस के पास है. राष्ट्र की सुरक्षा के आधार पर टिकटॉक की बिक्री की आवश्यकता या उसपर बैन लगाने वाला एक कानून 20 जनवरी को लागू होने वाला था. इस दिन ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली थी.

लेकिन ट्रंप को सोशल मीडिया से प्यार है. उनका 2024 का चुनावी कैंपने सोशल मीडिया पर बहुत अधिक निर्भर था. उन्होंने खुद साफ साथ कहा है कि वह टिकटॉक का शौकीन है और उन्होंने इसपर अमेरिका में प्रतिबंध लगाने पर रोक लगा दी.  जून के मध्य में ट्रंप ने टिकटॉक के लिए गैर-चीनी खरीदार खोजने या फिर अमेरिका में प्रतिबंधित होने की समय सीमा 90 दिनों के लिए बढ़ा दी. यह राहत सितंबर के मध्य में समाप्त होने वाला है.

