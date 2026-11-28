अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े डिजिटल सिस्टम्स एक बार फिर साइबर हमलों की चपेट में हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हैकरों ने अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग और नियंत्रण प्लेटफॉर्म में घुसपैठ की है. यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब हाल के महीनों में CIA, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (ODNI) और FBI सहित कई महत्वपूर्ण अमेरिकी एजेंसियों के साइबर सिस्टम को निशाना बनाए जाने की खबरें आई हैं. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस साइबर अटैक के पीछे कौन है.

अमेरिकी वायुसेना के सिस्टम में हैकर्स की सेंधमारी : रिपोर्ट

रॉयटर्स की एक विशेष रिपोर्ट का हवाला देते हुए फॉक्स न्यूज ने दावा किया है कि हैकर अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग और कंट्रोल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सफल रहे. लेकिन अमेरिकी वायुसेना ने अभी तक इस कथित साइबर हमले की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है. यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस घुसपैठ के पीछे कौन जिम्मेदार है और क्या किसी प्रकार का डेटा चोरी हुआ है.

CIA और ODNI भी रह चुके हैं निशाने पर

इससे पहले CNN ने रिपोर्ट दी थी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) और ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (ODNI) से जुड़े सिस्टम्स पर भी साइबर हमला हुआ था. रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने उस सिस्टम को निशाना बनाया था जिसका इस्तेमाल ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस एनालिसिस के लिए किया जाता है. अधिकारियों ने कहा था कि इस घटना से कोई क्लासिफाइड या कॉन्फिडेंसियल जानकारी प्रभावित नहीं हुई. ODNI के एक अधिकारी के मुताबिक इस हमले से महत्वपूर्ण क्षमताओं या संवेदनशील सिस्टम्स पर कोई असर नहीं पड़ा.

ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस क्यों महत्वपूर्ण है? FBI के राष्ट्रीय अपराध डेटाबेस पर भी हमला

ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस में सोशल मीडिया सामग्री, सैटेलाइट तस्वीरें, सार्वजनिक ऑनलाइन डेटा और व्यावसायिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं शामिल होती हैं. हालांकि इनमें से काफी जानकारी सार्वजनिक होती है, लेकिन विभिन्न स्रोतों के डेटा को जोड़कर संवेदनशील जानकारियां भी सामने आ सकती हैं. इसी वजह से इन सिस्टम्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है.

हाल के महीनों में FBI का नेशनल क्राइम इन्फॉर्मेशन सेंटर (NCIC) भी साइबर हमले का शिकार हुआ था. यह डेटाबेस फेडरल, स्टेट और स्थानीय कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अपराध रिकॉर्ड, वारंट और बैकग्राउंड जांच के लिए उपयोग किया जाता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह अच्छी बात नहीं है और उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक NCIC पर हुआ हमला हाल के महीनों में FBI पर दूसरा बड़ा साइबर हमला था. सितंबर में "ShinyHunters" नामक हैकर समूह ने FBI की भर्ती वेबसाइट के जरिए कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी को निशाना बनाया था. कुछ कर्मचारियों को आशंका थी कि उनका निजी डेटा समझौता हो गया है. इसके अलावा 2023 में FBI के न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस का एक सिस्टम भी हैक हुआ था. उस सिस्टम में बाल यौन शोषण से जुड़ी जांच और जेफ्री एपस्टीन जांच से संबंधित डेटा स्टोर था.

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