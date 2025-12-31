यूक्रेन ने मंगलवार को पश्चिमी रूस के कुछ इलाकों और क्रीमिया को ड्रोन का निशाना बनाया. इसमें एक शख्‍स घायल हो गया. रूस के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पर बताया कि रूस की वायु रक्षा इकाइयों ने रात 8 बजे से अगले तीन घंटे के दौरान कुल 27 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए, जिनमें से तीन मॉस्को के ऊपर थे.

मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने टेलीग्राम पर कहा कि दिन के दौरान क्षेत्र में 21 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए. हमले के कारण एक नागरिक घायल हो गया.

पुतिन के आवास पर हमले का आरोप

ये हमले रूस द्वारा यूक्रेन पर बिना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश का आरोप लगाने के एक दिन बाद हुए हैं.

कीव ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा कि इनका उद्देश्य करीब चार साल पहले रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध में शांति वार्ता को पटरी से उतारना है.

यूक्रेन के हमलों से नुकसान की खबर नहीं

हमलों से किसी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है. रूस आमतौर पर यूक्रेनी हमलों से हुए नुकसान की पूरी जानकारी तब तक नहीं देता है, जब तक कि नागरिक या नागरिक बुनियादी ढांचा प्रभावित न हो.

इससे अलग, न्‍यूज एजेंसी आरआईए ने बिजली अधिकारियों के हवाले से बताया कि एक क्षेत्रीय बिजली संयंत्र में तकनीकी खराबी के कारण मॉस्को के बाहरी इलाके के एक कस्बे में बिजली गुल हो गई.

SHOT टेलीग्राम समाचार चैनल ने रूस की सिक्‍योरिटी सेवाओं के सूत्रों के हवाले से बताया कि इसके कारण करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं.

हालांकि इस बात का तुरंत कोई सबूत नहीं मिला है कि बिजली गुल होने का संबंध यूक्रेन के हमले से था.