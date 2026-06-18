यूक्रेन का रूस में सबसे बड़ा ड्रोन हमला, मॉस्को में धुआं-धुआं हो गई तेल रिफाइनरी, दिल दहलाने वाला VIDEO

- यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला किया
- हमले में मॉस्को की एक बेहद महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी को एक हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया
- हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और मॉस्को के कई एयरपोर्ट पर उड़ानें भी कुछ समय के लिए रोकनी पड़ीं
अमेरिका और ईरान की जंग तो खत्म हो गई है लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक बार फिर तेज होता दिख रहा है. यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला किया है. इस हमले में मॉस्को की एक बेहद महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी को एक हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया. हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और मॉस्को के कई एयरपोर्ट पर उड़ानें भी कुछ समय के लिए रोकनी पड़ीं. रूस के अनुसार, यह हमला यूक्रेन-रूस जंग के चार सालों में किए गए सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक था.
रूसी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों और वीडियो में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग दिखी. यह रिफाइनरी क्रेमलिन से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है. वीडियो में शहर के ऊपर काले धुएं के बड़े-बड़े गुबार उठते दिखाई दिए. रिफाइनरी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, मॉस्को ऑयल रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है.
HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 18, 2026
बता दें कि यूक्रेन लगातार रूस की तेल सुविधाओं को निशाना बना रहा है. उसका उद्देश्य युद्ध के लिए रूस की कमाई कम करना और रूस के लोगों को इस युद्ध के असर का एहसास कराना है. रिफाइनरी पर इस ड्रोन अटैक के बाद रूस के परिवहन और विमानन अधिकारियों ने बताया कि मॉस्को के चार एयरपोर्ट से उड़ानें कुछ समय के लिए रोक दी गई थीं.
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