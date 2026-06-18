यूक्रेन का रूस में सबसे बड़ा ड्रोन हमला, मॉस्को में धुआं-धुआं हो गई तेल रिफाइनरी, दिल दहलाने वाला VIDEO

अमेरिका और ईरान की जंग तो खत्म हो गई है लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक बार फिर तेज होता दिख रहा है. यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला किया है. इस हमले में मॉस्को की एक बेहद महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी को एक हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया. हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और मॉस्को के कई एयरपोर्ट पर उड़ानें भी कुछ समय के लिए रोकनी पड़ीं. रूस के अनुसार, यह हमला यूक्रेन-रूस जंग के चार सालों में किए गए सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक था.

रूसी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों और वीडियो में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग दिखी. यह रिफाइनरी क्रेमलिन से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है. वीडियो में शहर के ऊपर काले धुएं के बड़े-बड़े गुबार उठते दिखाई दिए. रिफाइनरी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, मॉस्को ऑयल रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है.

यह मॉस्को क्षेत्र के फ्यूल बाजार के एक-तिहाई से ज्यादा हिस्से की जरूरत पूरी करती है. इस रिफाइनरी पर आखिरी बार 16 जून को यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया था. तब भी वहां आग लग गई थी, हालांकि अधिकारियों ने कहा था कि आग पर जल्दी काबू पा लिया गया था.

बता दें कि यूक्रेन लगातार रूस की तेल सुविधाओं को निशाना बना रहा है. उसका उद्देश्य युद्ध के लिए रूस की कमाई कम करना और रूस के लोगों को इस युद्ध के असर का एहसास कराना है. रिफाइनरी पर इस ड्रोन अटैक के बाद रूस के परिवहन और विमानन अधिकारियों ने बताया कि मॉस्को के चार एयरपोर्ट से उड़ानें कुछ समय के लिए रोक दी गई थीं.

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