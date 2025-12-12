ब्रिटेन के म्यूजियम में 'महाडकैती'! 600 बेशकीमती समान लेकर फुर्र हुए चोर, लकीर पीट रही ब्रिटिश पुलिस

जिस ब्रिटेन पर पूरी दुनिया से चोरी करके अपने म्यूजियम को भरने का लांछन लगा हुआ है, वहीं महाडकैती हो गई है. ब्रिटेन के ब्रिस्टल में एक म्यूजियम यानी संग्रहालय में बड़ी चोरी हुई है. चोरों ने इतिहास से जुड़ीं 600 कलाकृतियों की चोरी कर ली है. यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चोरी की गईं इन कलाकृतियों में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की भारत की कलाकृतियां भी शामिल हैं. ब्रिटिश औपनिवेशिक काल यानी इतिहास का वो दौर जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत राज करती थी. खास बात यह भी है कि जिन 4 लोगों ने इस 'महाडकैती' को अंजाम दिया है, वे सभी CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं.

एवन और समरसेट पुलिस के बताया है कि म्यूजियम के ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल संग्रह से ये वस्तुएं 25 सितंबर को सुबह 1 से 2 बजे के बीच चोरी हुई थीं. राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ देश उन देशों को कहा जाता है जहां कभी ब्रिटेन का राज हुआ करता था. पुलिस ने घटनास्थल पर देखे गए चार संदिग्धों का एक धुंधला सीसीटीवी फुटेज जारी किया है. ये चारों पुरुष हैं और गोरे (व्हाइट मैन) हैं.

पुलिस ने एक बयान में कहा, "म्यूजियम से भारी कीमत वाली इन कलाकृतियों की चोरी की जांच कर रही पुलिस इन लोगों की पहचान करने के लिए जनता से मदद की अपील कर रही है."

'चोरी से शहर को बड़ा नुकसान'

न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार में चोरी की गई वस्तुओं में हाथीदांत से बने एक बुद्ध जी और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी की कमर बेल्ट बकसुआ शामिल है. एवन और समरसेट पुलिस के जासूस (डिटेक्टिव) कांस्टेबल डैन बर्गन ने कहा, "महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य वाली कई वस्तुओं की यह चोरी शहर के लिए एक बड़ा नुकसान है."

पुलस ने कहा, "ये वस्तुएं, जिनमें से कई दान दिए थे, उस संग्रह का हिस्सा हैं जो ब्रिटिश इतिहास की धरोहर हैं. हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता इसके पीछे जिम्मेदार लोगों (चोरों) को न्याय के कटघरे में लाने में हमारी मदद कर सकती है. अब तक, हम CCTV के आधार पर पूछताछ कर रहे हैं. साथ ही साथ फोरेंसिक जांच और पीड़ितों (म्यूजियम के स्टॉफ) के साथ बातचीत की जा रही है."

हालांकि एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब चोरी 2 महीने से अधिक समय पहले हुई थी तो पुलिस अब जाकर CCTV फुटेज क्यों रिलीज कर रही है और जनता की मदद मांग रही है.

यह भी पढ़ें: रूह कंपाने वाला VIDEO, 15 हजार फीट की ऊंचाई पर प्लेन से कूदे शख्स का पैराशूट डैने में अटका, कैसे बची जान