रूह कंपाने वाला VIDEO, 15 हजार फीट की ऊंचाई पर प्लेन से कूदे शख्स का पैराशूट डैने में अटका, कैसे बची जान

समय के पहले कोई नहीं जाएगा और जब समय आएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा... जिंदगी में कई लम्हें आते है जब यह बात हमें अपने आंखों के सामने सच होता हुआ दिखता है. अब ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ है. ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने गुरुवार, 11 दिसंबर को वो दिल दहला देने वाली फुटेज रिलीज किया है जिसमें वो मंजर कैद है जब एक स्काइडाइवर का पैराशूट प्लेन के पिछले हिस्से में फंस गया था. प्लेन जमीन से लगभग 15000 मीटर उपर हवा में था और वहां एक जान हलक में अटकी थी. मौत बस दस्तक देने को थी लेकिन स्काइडाइवर की समझबूझ ने उसकी जिंदगी बचा ली.

स्काइडाइवर उस घटना में बच गया. वैसे तो यह वाकया सितंबर महीने का है लेकिन ऑस्ट्रेलिया की परिवहन सुरक्षा निगरानी संस्था की जांच के बाद ही इसका वीडियो सामने आया है. स्काइडाइवर स्टंट कर रहे थे और केर्न्स के दक्षिण में भयावह हादसा होते-होते बचा.

हवा में हाथ मिलाकर चेन बनाने वाले थे 16 स्काइडाइवर

स्टंट का प्लान तो यही था कि हवा में 15,000 फीट (4,600 मीटर) पर 16 स्काइडाइवर हवा में कूदेंगे और पैराशूट खोलने के बाद हाथ मिलाकर के चेन बनाएंगे (16-way formation by parachutists). इस पूरे वाकये को पैराशूटिंग कैमरा ऑपरेटर द्वारा फिल्माया जा रहा था. लेकिन जैसे ही पहला स्काइडाइवर प्लेन से बाहर निकला, कुछ सेकंड के भीतर ही पूरा प्लान अस्त-व्यस्त हो गया. ऑस्ट्रेलिया के परिवहन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी एक वीडियो में दिखा कि पहले स्काइडाइवर का पैर फिसलता है और उसका रिजर्व पैराशूट खुलकर प्लेन के विंग फ्लैप में फंस जाता है. इसकी वजह से वो स्काइडाइवर हवा में लटक जाता है. मौत करीब थी.

लेकिन यहां उस स्काइडाइवर के लिए दो अच्छी बातें हुईं. पहली तो यह कि उसके पास अभी भी उसका मुख्य (मेन) पैराशूट बचा हुआ था और दूसरा कि उसका दिमाग इस स्थिति में भी पॉजिटिव काम कर रहा था. उस अहम समय पर स्काइडाइवर ने अपने चाकू से रिजर्व पैराशूट के तारों को काट दिया और खुद को मुक्त कर लिया. उसने फिर अपना मुख्य पैराशूट खोला और सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया.

इस घटना से प्लेन का पिछला हिस्सा "काफी हद तक क्षतिग्रस्त" हो गया था और पायलट के पास प्लेन पर कम कंट्रोल था. उसे इमरजेंसी कॉल (मेडे कॉल) भी देना पड़ा. हालांकि यहां से भी अच्छी खबर आई, प्लेन को सुरक्षित रूप से लैंड करा लिया गया.

