इंग्लैंड की मस्जिद में लगाई आग, धू-धू कर जलने का CCTV सामने आया, नकाबपोश हमलावर कैमरे में कैद

स्थानीय पुलिस ने बताया कि आग से मस्जिद के सामने का गेट और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई. अच्छी बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ.

ससेक्स पुलिस ने काले कपड़े पहने दो नकाबपोश लोगों की तस्वीरें शेयर कीं
  • इंग्लैंड के पूर्वी ससेक्स में शनिवार रात एक मस्जिद पर आगजनी की कोशिश की गई, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ
  • हमलावरों ने मस्जिद के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगाया गया, जिससे गेट और कार क्षतिग्रस्त हुई
  • पुलिस ने दो नकाबपोश संदिग्धों की तस्वीर जारी की है और जनता से उनकी पहचान में मदद मांगी है
इंग्लैंड के एक मस्जिद में शनिवार, 4 अक्टूबर को आगजनी करने की कोशिश की गई है. पूरे यूरोप में ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसक अपराध किए गए हैं. ऐसे में दक्षिणी इंग्लैंड के मस्जिद पर हुए इस हमले के बाद पुलिस मामले की जांच हेट क्राइम के रूप में कर रही है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों की तस्वीर जारी की है.

स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी कि अधिकारियों को शनिवार रात 10 बजे (स्थानीय समय) से ठीक पहले पूर्वी ससेक्स के पीसहेवन में फीलिस एवेन्यू पर आगजनी की खबर मिली. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि आग से मस्जिद के सामने का गेट और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई. अच्छी बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ. ऑनलाइन वायरल हो रहीं तस्वीरों और फुटेज में मस्जिद के गेट पर एक जली हुई कार दिखाई दे रही है.

ससेक्स पुलिस ने काले कपड़े पहने दो नकाबपोश लोगों की तस्वीर जारी की है. पुलिस ने हमलावरों की पहचान करने के लिए जनता से मदद की अपील की है.

आखिर हुआ क्या था?

CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के वॉलंटियर्स ने बताया कि दो लोग मस्जिद के अंदर थे, जब नकाब पहने दो लोगों ने मस्जिद का दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश की और सीढ़ियों पर पेट्रोल डाल दिया. इसके बाद हमलावरों ने इमारत में आग लगा दी. मस्जिद के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि पूरा समुदाय ही इस "चौंकाने वाले हमले से गहरे रूप से दुखी है. बयान में बताया गया, "भले इस घटना से हमारी इमारत और वाहनों को नुकसान हुआ है, हम बहुत आभारी हैं कि कोई भी घायल नहीं हुआ."

अल जजीरा के अनुसार, बयान में कहा गया, "नफरत से भरा यह काम हमारे समुदाय या हमारे शहर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है. पीसहेवन हमेशा दयालुता, सम्मान और एक-दूसरे के समर्थन का स्थान रहा है, और हम उन मूल्यों को अपनाना जारी रखेंगे."

डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कैरी बोहाना ने कहा कि हमले से मुस्लिम समुदाय में चिंता पैदा हो गई है. अल जजीरा के अनुसार उन्होंने कहा, "मौके पर पहले से ही पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई है, और पूरे काउंटी में अन्य पूजा स्थलों पर आश्वासन प्रदान करने के लिए अतिरिक्त गश्त भी की जा रही है."

