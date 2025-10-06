विज्ञापन
₹12 करोड़ की लॉटरी और 3 महीने बिना रुके पार्टी… पांव-फेफड़े ने दिया जवाब, हॉस्पिटल में आया होश

ब्रिटेन के नॉर्विच के पास मैटीशॉल के रहने वाले एडम लोपेज ने जुलाई में एक किराने की दुकान से लॉटरी खरीदी थी. किस्मत ने साथ दिया और रातों रात उसके बैंक अकाउंट में रखे लगभग 1500 रुपए बढ़कर 12 करोड़ रुपए के आसपास हो गएं.

  • ब्रिटेन के एडम लोपेज ने जुलाई में लगभग लॉटरी खरीदकर 12 करोड़ रुपए की राशि जीती थी
  • लॉटरी जीतने के बाद एडम ने अपनी नौकरी छोड़ दी और लगातार तीन महीनों तक लगातार पार्टी करता रहा
  • ऐसी पार्टी करने के कारण उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा और आठ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा
अगर आपके अकाउंट में लगभग 1500 रुपए हों और रातों रात वो बढ़कर 12 करोड़ रुपए हो जाएं तो आप क्या करेंगे? शायद जमकर पार्टी? शौक से कीजिए लेकिन जितनी पार्टी 39 साल के एडम लोपेज ने की, उतनी तो करने की सोचिएगा भी नहीं. एडम लोपेज ने आज से करीब तीन महीने पहले 1 मिलियन पाउंड (करीब 12 करोड़ रुपए) की लॉटरी जीती थी. उसने इन तीन महीने में बिना रुके ऐसी पार्टी की कि उसे 8 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा. अब उसे सबक मिल गया है और उसने अपने हेल्थ को प्राथमिकता देने की ठान ली है.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के नॉर्विच के पास मैटीशॉल के रहने वाले एडम लोपेज ने जुलाई में एक किराने की दुकान से लॉटरी खरीदी थी. किस्मत ने साथ दिया और रातों रात उसके बैंक अकाउंट में रखे £12.40 (लगभग 1500 रुपए) बढ़कर £1,000,012.40 (12 करोड़ रुपए के आसपास) हो गएं.

हालांकि, उसे 10 सितंबर को एम्बुलेंस में लादकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. रिपोर्ट के अनुसार उसने कहा, "मुझे पता था कि मैं जो कर रहा था वह आखिर में समाप्त होने वाला था, और यह लगभग सबसे खराब तरीके से समाप्त हुआ. यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी."

उन्होंने बताया कि जुलाई में लॉटरी जीतने के बाद से उनकी लाइफ "पूरी तरह से रोलरकोस्टर" बन गई ती. उसने अपनी जेसीबी चलाने की नौकरी छोड़ दी. वह लगातार पिछले तीन महीनों से पार्टी कर रहे थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने दिन और रात का ख्याल नहीं रखा. उनकी पार्टी दिन और रात, लगातार चल रही थी. 

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया, "इसने (लॉटरी जीतने ने) मुझे कुछ हद तक उस जिंदगी को जीने की अनुमति दी जो मैंने कभी नहीं जी थी. लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में गलत रास्ते पर चला गया... यह उस समय तक आनंददायक था जब तक कि मेरा स्वास्थ्य एक मुद्दा नहीं बन गया… यह लगभग तीन सप्ताह पहले स्पष्ट हो गया... मेरे पैर में खून का थक्का जम गया जो मेरे फेफड़ों तक फैल गया."

एडम लोपेज साढ़े आठ दिनों तक नॉरफॉक और नॉर्विच यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भर्ती थे. उन्होंने कहा, "मैं चल नहीं सकता था, मैं सांस नहीं ले सकता था. मैंने एम्बुलेंस को फोन किया… मेरे लिए सबसे बड़ी जीवन बदलने वाली चीज उस एम्बुलेंस के पीछे लेटना और सायरन सुनना था."

(इनपुट- बीबीसी)

