लंदन में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने डाली रुकावट

लंदन में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने हंगामा किया. यह प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था. हाल ही में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या जैसी घटनाओं ने हालात को और गंभीर बना दिया है.

London protest Bangladesh Hindus: लंदन में शनिवार को बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान अप्रत्याशित हंगामा देखने को मिला. यह प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आयोजित किया गया था. लेकिन इस दौरान खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन में रुकावट डालते हुए भारत विरोधी और मोदी विरोधी नारे लगाए. इस घटना ने न केवल प्रदर्शन के उद्देश्य को प्रभावित किया, बल्कि खालिस्तानी तत्वों के इरादों पर भी सवाल खड़े कर दिए. पढ़िएं Pradeep Dutta की रिपोर्ट...

प्रदर्शन का उद्देश्य

यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेशी हिंदुओं और ब्रिटिश हिंदू समुदाय द्वारा आयोजित किया गया था. इसका मकसद बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उजागर करना था. आयोजकों ने कहा कि यह प्रदर्शन पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने और न्याय की मांग करने के लिए किया गया था.

खालिस्तानी तत्वों का हस्तक्षेप

शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ते हुए कुछ खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने भारत विरोधी नारे लगाए. UK इनसाइट ग्रुप की मनु खजूरिया ने कहा कि “खालिस्तानी कट्टरपंथियों को सद्भाव और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की वकालत करने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश करते देखना चौंकाने वाला था.” इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि वे बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अभियान को रोकने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं.

बांग्लादेश में बिगड़ते हालात

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा लगातार बढ़ रही है. हाल ही में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या ने हालात को और गंभीर बना दिया है. हिंदू समुदाय इस्लामी भीड़ की हिंसा से बचने के लिए भारत से मदद की गुहार लगा रहा है. कई लोग खुली सीमाओं की मांग कर रहे हैं ताकि वे सुरक्षित स्थान पर जा सकें.

भारत की प्रतिक्रिया और बढ़ते विरोध

भारत सरकार ने मैमनसिंह में एक हिंदू युवक की हत्या की कड़ी निंदा की है और दोषियों को सजा देने की मांग की है. इस हिंसा के खिलाफ भारत और विदेशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. लोग अधिक सुरक्षा और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. भारत सरकार हालात पर नजर रख रही है और सताए गए हिंदुओं को सुरक्षित पनाह देने की मांग भी बढ़ रही है.

