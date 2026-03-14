ईरान के खारग द्वीप पर हमले के कुछ घंटों बाद UAE के प्रमुख तेल टर्मिनल फुजैराह में लगी आग

शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात ( UAE) में एक प्रमुख ऊर्जा संयंत्र की ओर से काला धुआं उठता देखा गया. यह घटना अमेरिका के ईरान के खारग द्वीप स्थित तेल केंद्र पर हमले के कुछ घंटों बाद हुई. ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में फुजैराह से काले धुएं के घने बादल उठते दिखाई दिए, जो एक प्रमुख बंदरगाह वाला तटीय शहर है. यह बंदरगाह क्षेत्र के तेल व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें एक महत्वपूर्ण तेल निर्यात टर्मिनल भी शामिल है.

संयुक्त अरब अमीरात का बयान

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन को सफलतापूर्वक रोके जाने के बाद गिरे मलबे के कारण आग लगी. एक ऑनलाइन बयान में, अधिकारियों ने कहा कि गिरे हुए टुकड़ों के कारण आग लगी, लेकिन घटना के सटीक स्थान का उल्लेख नहीं किया. संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसकी "एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरानी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का मुकाबला कर रही हैं."

ट्रंप ने किया था आगाह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खारग द्वीप पर लक्ष्यों पर बमबारी की है. खारग द्वीप ईरान के तेल उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और देश के लगभग सभी कच्चे तेल के निर्यात का प्रबंधन करता है. ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी थी कि द्वीप के तेल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है और अब यूएई के तेल टर्मिनल में आग लगने की घटना सामने आई.

ऊर्जा बुनियादी ढांचा एक प्रमुख टारगेट

28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद से ऊर्जा बुनियादी ढांचा एक प्रमुख टारगेट बन गया है. इससे पहले, इजरायल ने तेहरान में तेल डिपो पर हमला किया था, जिसके जवाब में इजरायल ने कुवैत से ओमान तक फैले खाड़ी क्षेत्र में प्रमुख ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था.

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कई हमलों में सऊदी अरब की विशाल रास तनुरा रिफाइनरी, कतर का रास लाफान गैस रिफाइनरी केंद्र और संयुक्त अरब अमीरात का रुवैस रिफाइनरी परिसर सहित बड़े तेल और गैस संयंत्रों को निशाना बनाया गया है.

होर्मुज अब तक चोक

युद्ध ने विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजरानी मार्गों को भी बाधित कर दिया है. युद्ध शुरू होने से पहले, वैश्विक तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की लगभग 20 प्रतिशत खेप इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरती थी. ईरान ने इस मार्ग पर यातायात को पूरी तरह से रोक दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर और दबाव बढ़ गया है.

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