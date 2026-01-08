'मुसलमानो जागो' बोलकर तुर्कमान गेट पर भीड़ को भड़काने वाला अली कौन है? वीडियो सामने आया

तुर्कमान गेट इलाके की फैज ए इलाही मस्जिद के पास हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है. इसे अली नाम के लड़के ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था. वीडियो में कथित तौर पर वो मुसलमान जागो और मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाता नजर आ रहा है. इसके बाद भीड़ बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ी थी और पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की थी.अली ने पुरानी दिल्ली इलाके में I LOVE mohmmad की कॉल भी दी थी. उस दौरान भी पुलिस ने इसे वार्निंग दी थी क्योंकि बिना पुलिस की परमिशन के ऐसी कॉल देने के बाद बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई थी. इसके इंस्टाग्राम पर कई उकसाने वाले वीडियो हैं.अली वीडियो के जरिये भीड़ को जुटाने और भड़काने का प्रयास करते दिख रहा है. पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि सलमान और अली की साजिश में क्या भूमिका थी.

व्हाट्सएप ग्रुप से भी दी गई कॉल

तुर्कमान गेट हिंसा केस में यूट्यूबर सलमान की भी तलाश तेज कर दी गई है. सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी. उसने इलाके के लोगों को इकट्ठा होने की कॉल दी थी. जांच में यह भी सामने आया है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने-अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिये लोगों को जमा होने के लिए उकसाया था. इनका मकसद माहौल खराब करना और प्रशासन व पुलिस के काम में बाधा डालना था.

वहीं खालिद मलिक नाम के शख्स ने भी अफवाह फैलाई थी कि मस्जिद गिराई जा रही है.उसने लोगों से बड़ी संख्या में बाहर निकलने की अपील की. उसने कहा कि घर में बैठने से कुछ नहीं होगा. मेरे शेरों घरों से बाहर निकलो, पूरी रात काली कर दो.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बनी

दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट की फैज ए इलाही मस्जिद के निकट हुई पत्थरबाजी के मामले में स्पेशल टीम बनाई है. इसमें 50 संदिग्धों की पहचान की है. दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम को अलग अलग टास्क इन संदिग्धों की पहचान के लिए दिया गया है.एक टीम पत्थर फेंकने वालों पर काम कर रही है.एक टीम सोशल मीडिया पर काम कर रही है.

समाजवादी पार्टी के कुछ नेता स्पॉट पर थे. उसका वीडियो दिल्ली पुलिस के पास है, जिसे वेरिफाई किया जा रहा है. उनकी भूमिका की जांच की जा रही है. पूछताछ के बाद आगे एक्शन लिया जाएगा. पुलिस हिंसा से जुड़ी हर साजिश और हर पहलू पर जांच कर रही है. जबकि पांच गिरफ्तार आरोपियों को जज ने एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है. दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पथराव के मामले में ये गिरफ्तारी हुई हैं. इन आरोपियों को देर रात जज के समक्ष पेश किया गया.वहीं पटपड़गंज के शिखा अपार्टमेंट में जज के पास पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया.

