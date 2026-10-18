ट्रंप ने बताया जलते फ्रांस को बचाने का तरीका, पहले कहा था-इस्लाम देश पर कब्जा करना चाहता है

फ्रांस जल रहा है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आप्रवासन (इमिग्रेशन) से जोड़ दिया है. इससे पहले उन्होंने कहा कि इस्लाम फ्रांस पर कब्जा करना चाहता है. अब उन्होंने अपनी पिछली बात को और खुलकर कहा है. साथ ही ये बताया है कि इस आग से फ्रांस कैसे बच सकता है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, "फ्रांस जल रहा है! बिल्कुल अलग दुनिया से आए लोग, जिनके दिलों में नफरत भरी है, उन्होंने इस कभी महान रहे देश को तबाह कर दिया है. अपनी सीमाएं बंद करें और बहुत देर होने से पहले हालात पर काबू पाएं!"

फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने रविवार को एक्स पर बताया कि लगभग 1,800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अब इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है, ताकि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके. पेरिस में, पुलिस ने बताया कि रिकॉर्ड 855 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सड़कों पर साइकिलों, कूड़ेदानों और अन्य चीजों से बनाए गए बैरिकेड्स के जले हुए अवशेष बिखरे पड़े थे. कई सड़कों पर दुकानों की टूटी हुई खिड़कियां और जली हुई कारें देखी गईं. पेरिस और अन्य शहरों में नकाबपोश युवाओं ने कई दुकानों में लूटपाट की. लगभग 500 पुलिसकर्मी, दमकलकर्मी और पैरामेडिक घायल हुए.

वेंस ने भी चेताया

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी यह संकेत दिया कि यह अशांति आप्रवासन (इमिग्रेशन) की वजह से पैदा हुई है. वेंस ने 'X' पर लिखा, "पश्चिमी उदारवादियों ने विविधता और करुणा के नाम पर 'तीसरी दुनिया' के लोगों को फ्रांस और अन्य देशों में लाकर बसा दिया. उन्होंने समाज में घुलने-मिलने और तालमेल बिठाने जैसे बुनियादी सवालों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया. उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी."

वेंस ने आगे लिखा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि फ्रांस—जो अद्भुत लोगों से भरा एक खूबसूरत देश है—इस पागलपन को तब तक रोक ले, जब तक कि वहां की और भी महत्वपूर्ण इमारतें जलकर राख न हो जाएं और मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी लोग इस पर ध्यान दे रहे होंगे. कांग्रेस में मौजूद डेमोक्रेट्स आपके देश के लिए यही भविष्य चाहते हैं."

ट्रंप ने पहले भी, अपने देश और विदेशों में, अशांति और सामाजिक समस्याओं को आप्रवासन (इमिग्रेशन) से जोड़ा है. आप्रवासन पर रोक लगाना उनकी राजनीति का मुख्य हिस्सा रहा है. जनवरी 2025 में पदभार संभालने पर, उन्होंने अवैध आप्रवासन को एक "हमला" (इनवेजन) करार दिया और कहा कि इसे रोकने के लिए वे असाधारण कदम उठाएंगे.

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