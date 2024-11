टाइम मैगज़ीन ने छापी एलन मस्क की To-Do List, अरबपति का कुछ यूं आया रिएक्शन

हाल ही में टाइम मैगज़ीन ने अपने कवर पेज पर अरबपति एलन मस्क की 'टू-डू लिस्ट' छापी थी. गुरुवार को इस 'टू-डू लिस्ट' पर एलन मस्क की प्रतिक्रिया आई है. जिसमें उन्होंने कहा कि यह उनकी चेकलिस्ट नहीं है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक मस्क ने कहा कि 'स्पष्ट कर दूं कि मैंने कोई मीडिया साक्षात्कार नहीं दिया है और यह वास्तव में मेरी चेकलिस्ट नहीं है.' टाइम मैगज़ीन के दिसंबर संस्करण के कवर शीर्षक में 53 वर्षीय टेक अरबपति की तस्वीर के साथ एक चेकलिस्ट छापी गई.

To be clear, I have not done any media interviews and this is not actually my checklist.



I am trying to make life multiplanetary to maximize the probable lifespan of consciousness. Some of the items below are needed for that. https://t.co/Sv0N3Z5U4l