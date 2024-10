इजरायल के नक्शे पर ये लाल निशान बता रहे, कितना खौफनाक था ईरानी हमला

ईरान (Iran) ने इजरायल (Israel) के लगभग सभी जगहों को टारगेट कर मिसाइलें दागीं. ईरान 400 मिसाइलें दागने का दावा कर रहा है तो इजरायल 200 मिसाइल हमले का दावा कर रहा है. हालांकि, इजरायल और अमेरिका ने इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है. इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने तो यहां तक कह दिया कि हम ईरान की असमर्थता की निंदा करते हैं. ईरान ने हमारे 10 मिलियन नागरिकों पर हमला किया है. इज़रायली और अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों ने प्रभावी ढंग से काम किया और ईरान की ओर से दागी गई म‍िसाइलों में से एक बड़ी संख्‍या को रास्‍ते में ही नष्‍ट कर दिया. ईरानके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने धमकी दी है कि अगर इजरायल जवाब देता है, तो वह दूसरा हमला करेगा.आईआरजीसी ने मिसाइल हमले को "इजरायली सेना द्वारा हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनीयेह और आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल सैय्यद अब्बास निलफोरुशन की हत्या का बदला" बताया है. वहीं इज़रायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने संवाददाताओं से कहा कि इज़रायली वायु सेना अपने दुश्‍मनों पर हमले जारी रखेगी. ईरान ने आज रात एक गंभीर कार्रवाई की और मध्य पूर्व को एक गहरे संकट की ओर धकेल रहा है. हम अपनी पसंद के स्थान और समय पर इसका समुचि‍त जवाब देंगे.

अमेरिक के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद मंगलवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इज़रायल का पूरी तरह से समर्थन करता है. उन्होंने तेहरान के हमले को "पराजित और अप्रभावी" बताया. बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से, पूरी तरह से, इज़रायल का समर्थन करता है. बाइडेन ने अमेरिकी बलों को ईरान के खिलाफ इजरायल की रक्षा में सहायता करने का निर्देश दिया है.अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सीन सेवेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस "व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से इज़रायल के खिलाफ ईरानी हमले की निगरानी कर रहे हैं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से नियमित अपडेट प्राप्त कर रहे हैं.".प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजरायल की रक्षा में सहायता करने और इजरायल को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया है.

ईरान के हमले के बाद भारत में इजरायली राजदूत के प्रवक्ता गाय नीर ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात की और इस हमले को लेकर इजरायल ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि अब इजरायल इसके बेहतर जवाब की तलाश कर रहा है.अब उनका हमला बंद हो गया. नागरिक अपने शेल्टरों से बाहर आ गए हैं. हमले के बाद इजरायली शेल्टरों में चले गए थे. हमने एक घंटे पहले देखा था कि हमारे देश पर मिसाइलें दागी जा रही हैं.इजराइल के सैन्य प्रमुख हरजी हलेवी ने मंगलवार को कहा कि सेना ने साबित कर दिया है कि वह ईरान के विशाल मिसाइल हमले को कुंद करने में सक्षम है, जिसे काफी हद तक इजराइली और सहयोगी वायु रक्षा बलों ने रोक दिया था. लेफ्टिनेंट जनरल हलेवी ने कहा, "हमने अपने नागिकों और एक बहुत मजबूत हवाई रक्षा सरणी के संयोजन के माध्यम से दुश्मन को सफलता हासिल करने से रोकने की अपनी क्षमता साबित की है."

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy