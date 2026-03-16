'भविष्य बहुत बुरा होगा', होर्मुज संकट पर ट्रंप की NATO को दो टूक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NATO सहयोगी देशों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि अगर सदस्य देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा में सहयोग नहीं करते तो गठबंधन का भविष्य 'बहुत बुरा' हो सकता है. ट्रंप ने स्पष्ट किया कि होर्मुज से लाभ उठाने वाले देशों की जिम्मेदारी है कि वे क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने में सक्रिय योगदान दें.

NATO देशों को ट्रंप की वॉर्निंग

ट्रंप ने कहा कि समुद्री मार्ग से दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं, ऐसे में सुरक्षा केवल अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं हो सकती. उनका कहना है कि सहयोगी देश अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते या कार्रवाई से पीछे हटते हैं, तो इसका दीर्घकालिक नुकसान NATO की विश्वसनीयता को होगा.

यह भी पढ़ें- ईरान से युद्ध के बीच वेस्ट बैंक में बसे फिलिस्तीनियों पर क्यों कहर बरसा रहा इजरायल? मौत के आंकड़े दे रहे गवाही

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और साझेदार देशों की प्रतिक्रिया के आधार पर वे अपने राजनयिक कार्यक्रमों, उच्च‑स्तरीय बैठकों और आगे की रणनीतियों में बदलाव कर सकते हैं.

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को किया बाधित

ट्रंप का यह बयान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बढ़ते हालात के बीच आया है, जहां वैश्विक तेल आपूर्ति रुकने का खतरा मंडरा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सहयोगी देशों को अब यह दिखाना होगा कि वे भी सुरक्षा साझेदारी में समान रूप से भागीदारी निभाने को तैयार हैं.

