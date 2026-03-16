ईरान-इजरायल युद्ध का आज 17वां दिन है. जंग कब खत्म होगी इसपर कोई फैसला न हुआ है और न लिए जाने के आसार हैं. ट्रंप कभी इसे जल्द खत्म करना चाहते हैं पर पीएम नेतन्याहू के लिए अभी जल्दबाजी जैसा है. इस बीच ईरान की ओर से अमेरिका और इजरायल के कई ठिकानों पर घातक मिसाइल-ड्रोन हमले जारी हैं. भारत के लिए राहत की बात यह है कि शिवालिक और नंदा देवी ने होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है और आज रात या कल तक कांडला पोर्ट पहुंच जाएगा. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) के पास सोमवार को एक ईरानी ड्रोन ने ईंधन टैंक को निशाना बनाया गया है. हालांकि हताहत होने की खबर नहीं है. राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने बताया कि ईरान के साथ जारी युद्ध पर अमेरिका अब तक लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर चुका है. ईरान-इजरायल युद्ध से जुड़ी हर अपडेट के लिए पढ़ते रहिए एनडीटीवी हिंदी....