NDTV Exclusive: बैंकॉक में रह रहे भारतीय ने बताया भूकंप के बाद अब कैसे हैं थाइलैंड के हालात?

Thailand Earthquake: "मैं अपनी बेटी के स्कूल में था. वहां एक खेल कार्यक्रम आयोजित होना था. जिसमें सभी बच्चे अपनी तैयारी में जुटे थे. बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके परिजन भी पहुंचे थे. माता-पिता बच्चों को चियर कर रहे थे, तभी अचानक जमीन कांपने लगी. मुझे लगा कि मेरा सिर घूम रहा है. मैं वहीं बैठ गया. मैंने अपने ऊपर लाइटों को हिलते हुए देखा. आस-पास रखी कुर्सियां भी हिल रही थी. तभी स्कूल का पीएम सिस्टम चालू हुआ और हमें स्कूल के बगल वाली गलियों से बचते हुए बाहर निकलने को कहा गया." म्यामांर, थाईलैंड में आई विनाशकारी भूकंप को झेलने वाले भारतीय प्रेम किशोर मोहंती ने उक्त बातें NDTV को बताई.

44 वर्षीय प्रेम किशोर मोहंती थाइलैंड के बैंकॉक में रहते हैं. शुक्रवार को म्यामांर, थाईलैंड में आई भूकंप में मरने वालों की संख्या 150 से ऊपर हो चुकी है. 7.7 की तीव्रता से आई भूकंप से कई बिल्डिंग जमीदोंज हो गए, सड़कें टूट गईं. एनडीटीवी से हुई बातचीत में प्रेम किशोर मोहंती ने वहां के हालातों के बारे में विस्तार से बताया.

मोहंती ने बताया, "स्कूल से भागते समय हमें स्कूल के बगल वाली गली से बचने के लिए कहा गया था, जो ऊंची-ऊंची इमारतों से घिरी हुई थी. इन इमारतों के स्विमिंग पूल से पानी झरने की तरह नीचे की ओर गिर रही थी."

ऊंची बिल्डिंग से झरने की तरह पानी घिरने का वीडियो भी सामने आया है, जो शहर के आलीशान होटल इंटरकॉन्टिनेंटल बैंकॉक का है. इस होटल की ऊपरी मंजिलों पर बने स्विमिंग पूल का पानी झटकों के कारण किनारों से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead



(Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg