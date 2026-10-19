इजरायल से आ रही फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, भेजना पड़ा मिग-29 फाइटर जेट, प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग

इजरायल के तेल अवीव से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जा रही ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को, जिसमें 57 लोग सवार थे, को 'बम की धमकी' मिलने के बाद बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. इस फ्लाइट में 57 लोग सवार थे. स्काई न्यूज ने रविवार को ऑस्ट्रिया के परिवहन मंत्रालय के हवाले से यह खबर दी. हाल ही में UAE से इजरायल जा रही फ्लाइट में भारतीय पायलट पर जानलेवा हमले की कोशिश के बाद प्लेन को हाइजैक करके क्रैश करने की कोशिश की गई थी.

एयर ट्रैकर 'फ्लाइटराडार24' के डेटा से पता चलता है कि एयरबस A320 (रजिस्ट्रेशन नंबर OE-LZE) को शाम 6:40 बजे तेल अवीव से वियना के लिए फ्लाइट भरनी थी, लेकिन रात 9:25 बजे इसे सोफिया की ओर मोड़ दिया गया. स्काई न्यूज ने मंत्रालय से मिली शुरुआती जानकारी के हवाले से बताया कि प्लेन में चालक दल के 6 सदस्य और 51 यात्री सवार थे.

ऑस्ट्रिया के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि ऐसी स्थिति में जो मौजूदा प्रक्रियाएं हैं, उनके तहत बुल्गारियाई की वायु सेना ने इस पैसेंजर प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए एक मिग-29 लड़ाकू विमान भेजा था. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "फ्लाइट के दौरान, रोमानिया के बॉर्डर पर, चालक दल को बम की धमकी का संकेत मिला, जिसके बाद उन्होंने सोफिया में आपातकालीन लैंडिंग करने का फैसला किया."

(अधिक जानकारी आने के बाद इस स्टोरी को अपडेट किया जाएगा.)

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