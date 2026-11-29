2047 तक भारत को 500 पर्यटन स्थलों का विकास करना होगा, क्योंकि विदेशी और घरेलू दोनों तरह के पर्यटक अब पारंपरिक पर्यटन सर्किट से आगे बढ़कर नए टूरिज्म प्लेस की तलाश कर रहे हैं. उक्त बातें रविवार को केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाराणसी में NDTV क्रिएटर्स मंच पर कही. NDTV के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने भारत में विदेशी मेहमानों के कम आने से जुड़े सवाल का भी जवाब दिया.

अनुभव-आधारित पर्यटन भारत के लिए बड़ा अवसरः गजेंद्र सिंह शेखावत

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, अब विदेशी पर्यटक पूरे भारत को देखना चाहते हैं और घरेलू पर्यटक भी देश के हर हिस्से में यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "लोग अब पारंपरिक स्थानों से आगे जाना पसंद करते हैं." उन्होंने कहा कि स्मारक-केंद्रित पर्यटन से अनुभव-आधारित पर्यटन की ओर बढ़ता रुझान भारत के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है.

शेखावत ने कहा, "पहले लोग स्मारक देखने, प्राकृतिक स्थलों या विरासत स्थलों को देखने के लिए यात्रा करते थे, लेकिन अब लोग अनुभव पाने के लिए यात्रा करते हैं. भारत जैसे देश के लिए यह बड़ा अवसर है. हमें कहानियां लिखने या गढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कहानियों की कोई कमी नहीं है."

सरकार को 50 पर्यटन स्थलों का विकास एक साथ करना चाहिए या चरणबद्ध तरीके से इस सवाल पर शेखावत ने कहा कि भारत की विशाल सांस्कृतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक विविधता को देखते हुए 50 स्थलों का एक साथ विकास करना भी अपने आप में चरणबद्ध प्रक्रिया ही है.

2047 तक हमे 500 पर्यटन स्थलों का विकास करना होगाः शेखावत

उन्होंने कहा, "50 सबसे छोटी संख्या है, जिसके बारे में हम पर्यटन या पर्यटन स्थलों के विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से सोच सकते हैं. 2047 तक हमें 500 पर्यटन स्थलों तक पहुंचना होगा." उन्होंने बताया कि आज लोग सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि नए अनुभवों की तलाश में यात्रा कर रहे हैं.

शेखावत ने कहा कि वैश्विक पर्यटन का स्वरूप बदल गया है और अब भारत का पारंपरिक पर्यटन सर्किट पहले जैसा आकर्षण नहीं रखता. उन्होंने कहा, "पहले भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए गोल्डन ट्रायंगल यानी जयपुर, दिल्ली और आगरा ही लगभग 80 प्रतिशत पर्यटकों के लिए पूरा भारत होता था. अब ऐसा नहीं है."

उन्होंने बताया कि देश में संचार और संपर्क से जुड़ा बुनियादी ढांचा पहले ही तैयार किया जा चुका है. अब केंद्र और राज्य सरकारें पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था घरेलू पर्यटन की मांग को भी तेजी से बढ़ाएगी.

टूरिज्म इंडस्ट्री में PPP मॉडल, दिल्ली में होगा बड़ा बिएनाले

शेखावत ने सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने वेनिस बिएनाले, बनारस बिएनाले और दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत बिएनाले का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, "दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा बिएनाले आयोजित होने जा रहा है. यह 108 दिनों तक चलेगा." उन्होंने इसे सरकार और उद्योग जगत के सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बताया.

बनारस बिएनाले के साथ आयोजित एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच रचनात्मकता, संस्कृति और संवाद का उत्सव है. काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शाश्वत आत्मा से प्रेरित यह मंच सार्थक चर्चाओं, कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक आदान-प्रदान के लिए एक स्थान प्रदान करता है.

अदाणी समूह की निदेशक ने भी बताया अपना अनुभव

कार्यक्रम में अदाणी समूह की गैर-कार्यकारी निदेशक नम्रता अदाणी ने बनारस बिएनाले से जुड़ने की प्रेरणा के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि वेनिस बिएनाले को देखने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश की इस पहल से जुड़ने की प्रेरणा मिली.

उन्होंने कहा, "मैं वेनिस बिएनाले देख चुकी हूं और वही मेरी प्रेरणा बना. जब मैंने यहां बिएनाले के बारे में सुना तो मैं किसी न किसी रूप में इससे जुड़ना चाहती थी. उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष जुड़ाव है. मेरा जन्म और पालन-पोषण कानपुर में हुआ है, इसलिए मैं इस क्षेत्र से गहराई से जुड़ी हूं."

नम्रता अदाणी ने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के दौरे के दौरान उन्होंने छात्रों के लिए ऐसे अवसर तैयार करने का विचार किया, जो अर्थपूर्ण और दीर्घकालिक हों. इसके तहत युवा कलाकारों को तेजी से बढ़ रहे आतिथ्य और कॉरपोरेट क्षेत्रों से जोड़ने पर ध्यान दिया गया.

उन्होंने कहा, "जब मैं बीएचयू गई तो मेरा उद्देश्य छात्रों के लिए कुछ ऐसा करना था, जो सार्थक और लंबे समय तक लाभकारी हो. कई होटल उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं. मैं चाहती थी कि छात्रों को मेंटरशिप कार्यक्रमों से जोड़ा जाए, जहां कला पर विभिन्न रूपों में चर्चा और काम हो सके."

एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच के लिए बीएचयू के छात्रों द्वारा तैयार किए गए बांस के मंच का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग बनारस की विरासत और उसके निरंतर विकास की भावना को ध्यान में रखकर किया गया है.



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