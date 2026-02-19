फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग, केमिकल ड्रम ब्लास्ट में दो की मौत

हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-24 स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार देर शाम हुए भीषण आगजनी और केमिकल ड्रम ब्लास्ट मामले में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. यह हादसा मुजेसर क्षेत्र में स्थित शिव स्टील और कालका लुब्रिकेंट केमिकल वर्कशॉप में हुआ था, जहां आग लगने के बाद केमिकल से भरे ड्रमों में जोरदार धमाके हुए थे.

अचानक से लगी आग, कई ड्रम धमाकों से फटे

जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 4:30 बजे वर्कशॉप में अचानक से आग भड़क उठी. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कालका लुब्रिकेंट वर्कशॉप में रखे केमिकल के ड्रमों में एक के बाद एक कई विस्फोट हो गए. धमाकों की आवाज दूर-दूर तक सुनी गई. इस हादसे में करीब 35 से अधिक लोग झुलस गए थे. घायलों में दोनों वर्कशॉप के मालिक भी शामिल थे, जो गंभीर रूप से घायल हुए.

दो की मौत, घायलों का इलाज जारी

सभी घायलों को तुरंत निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों में शामिल 25 वर्षीय अभिषेक, जो कालका लुब्रिकेंट केमिकल वर्कशॉप के मालिक का बेटा था, ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं प्रदीप नामक एक अन्य कर्मचारी की भी घटना के चार दिन बाद मौत हो गई. दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है और आज उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा. एहतियात के तौर पर आसपास की सभी वर्कशॉप को फिलहाल बंद करा दिया गया है.

वर्कशॉप मालिकों पर केस, जांच जारी

मुजेसर थाना प्रभारी पुरन सिंह ने बताया कि आगजनी और ब्लास्ट की इस गंभीर घटना को लेकर दोनों वर्कशॉप के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आग किस कारण से लगी और सुरक्षा मानकों में कहीं लापरवाही तो नहीं बरती गई थी. फिलहाल दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायलों का उपचार जारी है, प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.