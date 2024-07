अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स ने ओलंपिक खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने लिए अपनाया अनोखा तरीका, देखें Video

भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) 52 दिनों से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अनिश्चितता की स्थिति में हैं. हालांकि वे एक नए वीडियो में पेरिस से 400 किलोमीटर ऊपर भारहीन वातावरण में ओलंपिक (Paris Olympics) की भावना का जश्न मनाती हुई दिखाई दे रही हैं. उन्हें ओलंपिक मशाल का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पकड़े हुए, व्यायाम करते हुए और अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर कलाबाजी करते हुए देखा जा सकता है. अन्य अंतरिक्ष यात्री डिस्कस, शॉट पुट बॉल फेंकते और अंतरिक्ष में भारोत्तोलन का अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वहां गुरुत्वाकर्षण शून्य के करीब है.

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने एक्स पर अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों का एक वीडियो शेयर किया. उसने लिखा, "खेल शुरू हो गए हैं! दुनिया भर के एथलीट सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए और पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए आज 2024 ओलंपिक की शुरुआत करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं. यदि आप एक ओलंपिक एथलीट होते, तो आप कौन सा खेल खेलते?"

अंतरिक्ष यात्रियों ने उन एथलीटों को अपनी 'ईश्वरीय शुभकामनाएं' भेजीं जो वास्तविक गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में कठिन प्रतिस्पर्धी खेलों में प्रदर्शन करेंगे. नासा ने कहा कि अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद नौ अंतरिक्ष यात्री अपना वैज्ञानिक कार्य जारी रखे हुए हैं और सुरक्षित हैं.

