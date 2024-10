आसमान से आई बधाई, अंतरिक्ष से फंसी सुनीता विलियम्स ने दीवाली पर भेजा खास संदेश

नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने दीवाली के मौके पर अंतरिक्ष से बधाई संदेश भेजा है. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से साझा किए गए एक वीडियो संदेश में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि इस वर्ष उन्हें पृथ्वी से 260 मील ऊपर से दीवाली देखने का अवसर मिलेगा. साथ ही अपने पिता को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने उन्हें और उनके परिवार को दीवाली तथा अन्य भारतीय त्यौहारों के बारे में सिखाकर अपनी सांस्कृतिक जड़ों को जीवित रखने का प्रयास किया था.

विलियम्स ने कहा, "आईएसएस से शुभकामनाएं. मैं व्हाइट हाउस और दुनिया भर में आज दीवाली मना रहे सभी लोगों को दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं. इस साल मुझे आईएसएस पर पृथ्वी से 260 मील ऊपर से दीवाली मनाने का अनूठा अवसर मिला है. मेरे पिता ने हमें दीवाली और अन्य भारतीय त्योहारों के बारे में सिखाकर अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बनाए रखा.

#WATCH | Washington DC | White House Diwali Celebrations | NASA Astronaut Sunita Williams shares a video message on Diwali from the International Space Station.



She says, "Greetings from the ISS. I want to extend my warmest wishes for a Happy Diwali to everyone celebrating… pic.twitter.com/YEv3wNAxW9