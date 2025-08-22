विज्ञापन
भयानक भूकंप: हिल गया साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका का इलाका, 7.5 रही तीव्रता

America Earthquake: साउथ अमेरिका में आज तेज भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8.0 आई है.

भयानक भूकंप: हिल गया साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका का इलाका, 7.5 रही तीव्रता
  • साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच ड्रेक पैसेज में शुक्रवार को तीव्र भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.
  • रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है.
  • ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न और अंटार्कटिका के दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह के बीच स्थित है.
साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच के वॉटर बॉडी में शुक्रवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं. यह भूकंप ड्रेक पैसेज में आया है और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 आई है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने पहले इसे 8.0 तीव्रता का बताया था लेकिन बाद में इसे कम करके 7.5 कर दिया गया. ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे और अंटार्कटिका के बीच स्थित एक वॉटर बॉडी है. यह दक्षिण अमेरिका में केप हॉर्न और अंटार्कटिका के दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह के बीच स्थित है.

भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 7.46 बजे अमेरिका के दक्षिणी भाग में भूकंप आया है.

