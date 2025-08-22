विज्ञापन
एक यात्रा ने पहुंचाया जेल... श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे गिरफ्तार, 6 बार रहे प्रधानमंत्री

रानिल विक्रमसिंघे जुलाई 2022 से सितंबर 2024 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति थे. उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में गोटबाया राजपक्षे की जगह ली थी और उन्हें श्रीलंका को 2022 के आर्थिक संकट से बाहर निकालने का श्रेय दिया गया था.

  • श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
  • विक्रमसिंघे को आपराधिक जांच विभाग के मुख्यालय में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाकर हिरासत में लिया गया था.
  • उन पर आरोप है कि उन्होंने पत्नी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए सरकारी फंड का उपयोग किया था.
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में शुक्रवार, 22 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका की पुलिस ने इसकी जानकारी दी है. पुलिस ने कहा कि 76 साल के विक्रमसिंघे को आपराधिक जांच विभाग (CID) मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया, जहां उन्हें सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच के संबंध में एक बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था.

रानिल विक्रमसिंघे पर सितंबर 2023 में अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से इंग्लैंड की यात्रा के लिए सरकारी फंड का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है. यह आरोप लगाया गया है कि विक्रमसिंघे एक आधिकारिक यात्रा के बाद अमेरिका से लौट रहे थे और फिर अपने पर्सनल काम (पत्नी के दीक्षांत समारोह) के लिए सरकार के खर्च पर यूके गए थे.

श्रीलंका की CID ​​ने पहले उनके स्टाफ से यात्रा खर्च के बारे में पूछताछ की थी. रानिल विक्रमसिंघे के गिरफ्तारी से श्रीलंका में शीर्ष नेताओं और अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर जांच तेज होने की उम्मीद है.

विक्रमसिंघे जुलाई 2022 से सितंबर 2024 तक राष्ट्रपति थे. उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में गोटबाया राजपक्षे की जगह ली थी और उन्हें श्रीलंका को 2022 के आर्थिक संकट से बाहर निकालने का श्रेय दिया गया था. इस अनुभवी राजनेता ने छह बार श्रीलंका के प्रधान मंत्री के रूप में भी कार्य किया.

